Bernard Drainville à Gatineau pour l’inauguration de l’école secondaire Mont-Bleu

Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, sera de passage à Gatineau le 5 septembre pour l'inauguration de l'école secondaire Mont-Bleu. C'est ce qu'a confirmé le Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO) à Radio-Canada.

Les élèves de l'école secondaire ont été relocalisés au Centre Asticou après la tornade de 2018 qui a causé un incendie. L'établissement a depuis été rénové et accueillera ses premiers élèves en 5 ans la semaine prochaine.

Cette rentrée, qui sera progressive à compter du 31 août, était attendue depuis longtemps en raison de plusieurs retards dans l'échéancier.

Initialement, l’établissement devait être prêt pour accueillir ses élèves lors de la rentrée scolaire 2021. L'échéancier a été repoussé à l’été 2022, puis à décembre 2022. C'est finalement à la rentrée 2023 que les élèves réintégreront l'école.

Les derniers préparatifs en cours

Le CSSPO indique, par courriel, que les préparatifs pour le retour en classe se poursuivent, tout comme des travaux de finition qui ne nuiront pas à la rentrée scolaire .

Exemples de travaux de finition : Installation de portes temporaires en raison de délais de réception des portes ;

Installation de partitions amovibles pour séparer un local en raison de délais de livraison ;

Finalisation de l'installation de bornes Wi-Fi ;

Réparation de briques endommagées. Source : Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais

Les enseignants sont déjà de retour à l'école. Des déménageurs ont été embauchés afin d’être sur place pour aider, au besoin, le personnel de l’école , assure le CSSPO . Les rencontres de début d’année ont été limitées pour permettre au personnel de finaliser la mise en place.

Le président du conseil d'établissement de l'école secondaire Mont-Bleu, Alain Gauthier, convient que tout ne sera pas prêt à 100 % le jour de la rentrée.

Alain Gauthier est le président du conseil d'établissement de l'école secondaire Mont-Bleu. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

C'est un gros déménagement. C'est un nouvel édifice donc il faut s'attendre qu'il va y avoir des petites choses qui ne seront pas toutes parfaitement prêtes le premier jour d'école , a-t-il dit jeudi, en entrevue avec Radio-Canada.

De son côté, la présidente de Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais (SEO), Nathalie Gauthier, est déçue.

Nathalie Gauthier est la présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Ça ajoute à la tâche et on aimerait ça pouvoir se concentrer sur notre planification [...] et sur la préparation de la rentrée.