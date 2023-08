Une école primaire innue de Uashat vandalisée

Des installations sur le terrain de l’école primaire Johnny Pilot, dont des structures de bois installées cet été pour accueillir une classe extérieure, ont été la cible de graffitis dans la nuit de jeudi à vendredi.

La directrice de l'éducation pour le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam, Vicky Lelièvre, trouve désolant que ces modules neufs aient été vandalisés la veille de la rentrée scolaire.

Ouvrir en mode plein écran Le tableau de la classe extérieure de l'école Johnny Pilot a également été vandalisé. Dès vendredi matin, une équipe était à pied d'œuvre pour restaurer les installations. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Elle précise que la mise en place des installations pour la classe extérieure a coûté environ 60 000 dollars.

On investit pour mettre en place des projets innovateurs. Quand il y a du vandalisme, c’est de l’argent qu’on enlève pour d’autres projets qu’on avait pour les jeunes de la communauté , rappelle-t-elle.

On dénonce ouvertement ces actes de vandalisme. Ça porte atteinte aux droits des enfants.

Ouvrir en mode plein écran La directrice de l'éducation pour le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam, Vicky Lelièvre Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

La directrice de l’école Johnny Pilot, Sandra Saint-Laurent, estime qu’il est nécessaire d’informer le public de l'acte de vandalisme pour réduire les chances que d'autres actes ne se reproduisent.

Il faut parler aux jeunes, aux parents et à l'ensemble de la communauté. On a publié sur la page Facebook de l’école pour dénoncer cette destruction , lance-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La directrice de l’école Johnny Pilot, Sandra Saint-Laurent Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Restreindre l’accès aux terrains de l’école?

Sandra Saint-Laurent ne ferme pas la porte à l’idée de restreindre l’accès au parc extérieur de l’établissement.

Publicité

Si ça arrive à nouveau, c’est sûr qu’il faudra se pencher sur la question. Je crois à la sensibilisation. Mais on ne veut pas arriver à devoir [restreindre l’accès] à une classe extérieure avec des murs. Ça serait contradictoire , ajoute-t-elle.

Vicky Lelièvre souhaite pour l’instant que la cour d’école demeure accessible à l’ensemble de la communauté de Sept-Îles et de Uashat mak Mani-utenam.

Quand on aménage la cour, c’est en priorité pour les jeunes de l’école. Mais, on sait fort bien que la fin de semaine, des enfants viennent s’amuser. Si on ferme ces lieux, on ferme [l’accès] pour la communauté , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Des tables de la classe extérieure de l'école Johnny Pilot ont également été vandalisées. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

La directrice de l’éducation de la communauté rappelle que des établissements scolaires de Uashat mak Mani-utenam ont aussi été vandalisés par le passé, notamment en 2022.

On ne sait pas encore s’il y a un lien entre ces incidents et cet acte de vandalisme de cette année. [...] On dirait que ces actes viennent par vague , avance Vicky Lelièvre.