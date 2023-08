Jazz Danis signe l’identité visuelle de la nouvelle saison du Théâtre Cercle Molière

Chaque année, le Théâtre Cercle Molière fait appel à des artistes pour concevoir sa nouvelle identité visuelle de la saison. Pour cette année 2023-2024, l'artiste visuelle Anna Binta Diallo laisse sa place à Jazz Danis, une Franco-Manitobaine qui habite depuis un an en Nouvelle-Zélande après qu’elle a suivi son conjoint néo-zélandais.

Jazz Danis a été contactée directement par le Théâtre Cercle Molière ( TCM ) pour réaliser le visuel de la saison (Nouvelle fenêtre) en lien avec la thématique autour du dialogue ainsi que le visuel pour chacun des spectacles présentés par le théâtre.

L’artiste confie avoir particulièrement aimé travailler avec d’autres artistes. C’est une façon de combiner deux visions d’artistes et deux univers différents .

Dans son processus créatif, l’artiste autodidacte se laisse le temps de digérer les informations et se laisse ensuite guider par la rêverie afin de créer un univers propre à elle inspiré de son enfance.

Jazz Danis a grandi dans la nature, car ses parents étaient enseignants et voyageaient dès qu’ils avaient du temps libre. Ils passaient leur temps à observer la nature et à l’étudier.

Cela a donné un amour véritable pour la terre et une compréhension émotionnelle à la nature… une compréhension que tout est connecté , explique l’artiste.

Quand j’étais petite, mes parents avaient une boîte à trésor. Ils y mettaient des choses qui n’avaient plus d'utilité comme des lacets de chaussures, des cartes de Noël… Avec ces affaires-là, on créait des maisons de fées et des affaires comme ça avec de la boue et de la mousse , se souvient-elle.

Il n'y avait pas de limite, on était dehors autant que possible. On n'avait pas de télévision alors je pense que ça a peut-être aidé à stimuler notre imagination , poursuit-elle.

Jazz Danis a découvert récemment qu’elle avait des ancêtres autochtones de l’Ontario. Pour autant, ses origines ne sont pas une source d’inspiration pour elle.

Aujourd’hui, je comprends mes origines et mon lien avec la terre, c’était quelque chose dans mon ADN. Mais je pense que c’est quelque chose que tout le monde peut apprendre, quelle que soit la culture de la personne , ajoute-t-elle.

Ses influences artistiques viennent du côté mennonite de son père. Elle est particulièrement sensible à l’art folklorique Faktur. Elle se dit aussi influencée par les artistes canadiens et l’amour profond pour la terre, les eaux et les animaux.

Ouvrir en mode plein écran Ce dessin a servi de modèle pour réaliser en août 2023 la murale "L'eau à L'air" dans les toilettes de La Fourche à Winnipeg. Photo : Gracieuseté de Jazz Danis

Jazz Danis prépare une exposition de peinture et de textile dans une galerie pour février prochain en Nouvelle-Zélande sur le thème du déracinement, un thème qui influence son travail depuis qu’elle habite à l’étranger.

C’est en déménageant il y a un an en Nouvelle-Zélande pour suivre son conjoint qu’elle prend conscience de son amour pour sa terre natale.

Je n’ai pas réalisé à quel point cette familiarité avec ma communauté franco-manitobaine me faisait du bien jusqu’à tant que je m’en aille , confie-t-elle.

Jazz Danis souhaite d’autant plus poursuivre à distance les collaborations avec la communauté franco-manitobaine.

Ouvrir en mode plein écran Jazz Danis a réalisé plusieurs murales dans Winnipeg donc une sur le mur d'un café situé boulevard Provencher. Celle-ci a été peinte en 2022 et s'intitule "Migrations du Manitoba". Photo : Gracieuseté de Jazz Danis