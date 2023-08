Plus de policiers réclamés à Ottawa pour faire face à la criminalité

La Commission de services policiers d’Ottawa (CSPO) souhaite une augmentation du nombre d'agents de police pour faire face à l'insécurité et la criminalité grandissante dans la capitale.

Cela permettrait « un modèle de prestation de services amélioré incluant une approche par district et un engagement communautaire accru », a fait savoir l'institution au terme d'une consultation sur la planification stratégique menée cet été.

Les résultats de cette étude ayant recueilli les avis de 3000 résidents et de 600 membres du Service de police d'Ottawa ont été présentés vendredi. La consultation avait pour but de dévoiler le plan stratégique de la CSPO et de jeter les bases du budget de la police pour l'an prochain.

Les Ottaviens ont exprimé le souhait d'avoir un service de police à la fois différent et meilleur, selon le rapport. Des appels au changement et à l'amélioration ont été lancés pour mieux refléter et répondre aux besoins d'une communauté croissante et de plus en plus diversifiée , peut-on lire dans le document.

Il est remarquable que les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête communautaire indiquent également qu'elles souhaitent une présence policière accrue dans la ville , selon le rapport.

Plus de ressources et de présence policière là où c'est nécessaire

Cependant une des personnes citées dans le rapport a déclaré que la police ne devrait pas considérer cela comme un chèque en blanc pour demander plus d'argent et embaucher plus de personnel.

Sahada Alolo est co-président du Conseil d'équité communautaire du Service de police d'Ottawa.

Ce que nous avons dit, c'est que nous avons besoin de plus de ressources, de plus de présence policière là où c'est nécessaire , a indiqué Sahada Alolo, coprésidente du Conseil d'équité communautaire de la police d'Ottawa.

Je pense que nous devons être très prudents sur ce point , a-t-elle ajouté. Sahada Alolo précise qu’il ne s'agit pas d'une déclaration générale en faveur d'un plus grand nombre de policiers qui viendraient simplement en uniforme et commenceraient à faire respecter la loi.

Hausse des fusillades et de la haine

Parmi les principales préoccupations soulevées dans l'étude figurent la sécurité routière, la violence sexiste, les crimes motivés par la haine et les préjugés ainsi que les incidents violents.

Les statistiques de la police d'Ottawa montrent une augmentation de 30 % des fusillades cette année par rapport à l'année dernière, avec 47 fusillades enregistrées jusqu'à présent en 2023. Les plaintes relatives à la circulation et les collisions ont également augmenté.

Les statistiques de la police d'Ottawa montrent une augmentation de 30% des fusillades cette année par rapport à l'année dernière.

Les crimes motivés par la haine et les préjugés ont augmenté de 14 %, une tendance que le rapport qualifie de préoccupante .

En ce qui concerne les effectifs, la police déclare qu'elle lutte pour suivre le rythme et prévient que les niveaux de service ne s'amélioreront pas sans une augmentation du nombre d'agents dans les rues.

Les conseillers municipaux d'Ottawa ont également été interrogés en juillet dans le cadre du projet, mais seuls 13 des 24 membres ont répondu à l'enquête.

Le conseil de l'équité cherche à agir

Mme Alolo a indiqué que la présidente de la Commission de services policiers d'Ottawa, Gail Beck, avait participé à une table ronde avec son groupe, au cours de laquelle les participants ont discuté des moyens d'instaurer la confiance. Discussion qu’elle qualifie de fructueuse .

Mme Alolo a souligné que même si les réactions de la communauté semblent montrer que les gens veulent plus de policiers, elle met en garde contre l'excès de police et l'intimidation.

Comment s'assurer [...] que nous identifions les nuances culturelles de chaque communauté? , se questionne-t-elle.

La rencontre avec la présidente du CSPO était également axée sur la nécessité d'apporter une réponse appropriée aux appels concernant la santé mentale et sur les préoccupations quant à l'augmentation du nombre d'incidents à caractère haineux.

Sahada Alolo et son conseil attendent maintenant que des mesures soient prises : Nous espérons nous assurer que nous passons d'une stratégie sur papier à une mise en œuvre effective .