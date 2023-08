Une coopérative qui vient en aide aux personnes en situation de handicap au Québec dénonce le manque d'ouverture du Centre Intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent pour permettre aux gens avec un handicap d'avoir accès à l'aide à domicile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

La Rimouskoise Carole St-Laurent est atteinte d'amyotrophie spinale, une maladie dégénérative qui limite la capacité de marcher, de manger et même, de respirer.

Se déplaçant en fauteuil motorisé, elle habite toujours dans son domicile qui est adapté à sa condition. Son état de santé s’étant dégradé au cours des derniers mois, elle a besoin de l’accompagnement de personnel de soin en tout temps. Elle souhaite toutefois continuer d'habiter sa maison.

Des mesures existent ailleurs dans la province pour permettre aux personnes ayant un lourd handicap de sortir des CHSLD ou de rester à domicile. La coop ASSIST a d'ailleurs permis à cinq personnes résidant dans les régions de la Capitale-Nationale et de Montréal d'avoir accès à un soutien à domicile continu grâce au chèque emploi-service pour les personnes en situation de handicap.

Pour ce faire, la coopérative a fait des négociations avec les CISSS et les CIUSSS de ces territoires. Mais au Bas-Saint-Laurent, le CISSS aurait refusé à plusieurs reprises la demande de Carole St-Laurent d’engager son propre personnel médical.

Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi ici, au Bas-Saint-Laurent, ils refusent quand en réalité, j’ai plein de lettres de mes médecins spécialistes qui voudraient que j’aille ça. Il y a beaucoup moins de chances de faire des plaies , déplore Carole St-Laurent. Elle ajoute avoir développé une plaie profonde qui aurait pu être évitée si elle avait eu accès à du personnel soignant la bougeant régulièrement de son fauteuil.

Comme on le voit avec le cas de Mme St-Laurent, c’est très difficile au Bas-Saint-Laurent , soupire Jonathan Marchand, président de la Coop ASSIST.

Ça fait plus d’un an qu’on fait des démarches avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent, mais les portes sont complètement fermées à l’idée d’offrir un accompagnement 24 h sur 24 à domicile, alors que c’est déjà disponible dans d’autres régions du Québec. C’est la première fois qu’on a autant de réticences , poursuit M. Marchand.

Ils se disent : "si on donne ça à Carole, il va falloir le donner à d’autres personnes dans notre région". Ils veulent continuer d'envoyer les personnes handicapées dans des institutions, dans des maisons pour aînés, et pour eux, les ressources financières ont été investies dans ce qu'on considère des prisons pour les personnes handicapées , estime-t-il.

On ne veut plus être entreposé dans des institutions, on veut pouvoir vivre à domicile et être en contrôle de nos vies.