Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean en campagne de recrutement pour ses emplois généraux

Le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Saguenay—Lac-Saint-Jean (CIUSSS) mène présentement une campagne de recrutement afin de pourvoir des postes dits généraux dans ses centres hospitaliers.

Ce sont des emplois dont on parle moins, mais tout aussi importants pour remplir notre mission. Quand on parle d'emplois généraux, on parle de service alimentaire, hygiène et buanderie également , a énuméré Jean-Frédéric Laroque, coordonnateur régional pour les services logistiques au CIUSSS .

Le salaire horaire de départ des emplois généraux se situe à plus de 21 dollars et le CIUSSS assure que ces employés ne sont pas soumis au temps supplémentaire obligatoire.

Les besoins sont très grands. On a besoin de personnes dès maintenant dans l'ensemble de nos réseaux locaux de services de Dolbeau jusqu'à La Baie , a-t-elle conclu.

Des premières expériences pour les nouveaux arrivants

Ces emplois en cuisine ou encore en conciergerie sont souvent les premières expériences de travail pour les nouveaux arrivants.

L'exemple d'intégration de Martial Protais Chimbonsou est mis de l'avant par le CIUSSS , qui lance dans les prochains jours la campagne Un emploi général : hors de l'ordinaire . L'objectif est de recruter du personnel dans les emplois généraux.

Martial Protais Chimbonsou est arrivé du Cameroun il y a un peu moins d'un an avec sa famille et, très vite, il a obtenu un emploi à l'hôpital de Roberval au service alimentaire.

Mon épouse est infirmière et elle est dans une préformation et c'est le CIUSSS qui l'a fait venir. On est venu comme ça en famille. Et moi, le conjoint, il fallait que je trouve un emploi et comme nous habitons juste à côté de l'hôpital, les responsables ont dit : "Pourquoi ne pas essayer d'abord ici ?" , a débuté Martial Protais

Ancien joueur de soccer, M. Protais ne quitterait plus aujourd'hui son emploi au service alimentaire de l'hôpital, qu'il considère comme sa nouvelle famille.

Par exemple, c'est ici que j'ai eu le contact pour acheter une voiture. C'est une collègue qui m'a présenté un de ses amis qui vendait sa voiture. On est venu me la livrer à la maison, pour vous dire , a expliqué Martial Protais Chimbonsou.

