Une victime de meurtre a été identifiée après un quart de siècle grâce à la généalogie

De nouvelles technologies développées par l’entreprise de généalogie médico-légale texane Othram ont permis d’identifier la victime d’un meurtre commis en Floride en 1997. Le corps est celui d’un Winnipégois, et la police espère maintenant pouvoir identifier son assassin.

Une détective de l’unité des affaires non résolues du bureau du shérif de Flagler County, en Floride, Sarah Scalia, explique que les os de la victime ont été envoyés à Othram en 2021.

Ils ont été capables de trouver des ancêtres communs et des concordances, et ils ont construit un arbre généalogique vers le haut pour savoir comment ces concordances sont liées , explique-t-elle. Ensuite, ils ont pu exclure les personnes sur cet arbre qui ne correspondaient pas au profil de la victime.

Selon la directrice du développement d’Othram, Kristen Mittelman, l’ ADN de la victime a été analysé assez rapidement , malgré son état.

[La victime] n’était pas reconnaissable. L’ ADN était gravement dégradé, contaminé. Il n’y avait vraiment pas d’autres façons d’identifier la victime que d’utiliser le séquençage génétique médico-légal.

Quand quelqu’un est trouvé dans l’eau, à l’extérieur, il a de la contamination de toutes parts, que ce soit l’ ADN de plantes, l’ ADN d’animaux, d’autres personnes présentes sur la scène du crime, et tout l’ ADN de coupables est en quantités infimes et il y a des mélanges avec l’ ADN de la victime , explique Mme Mittelman.

Résoudre l’insoluble

Elle souligne que Othram se spécialise en affaires considérées comme insolubles , comme celle-ci. Othram a notamment aidé à l’identification de suspects dans le meurtre de la fillette ontarienne de 9 ans, Christine Jessop, en 1984 et les meurtres de Susan Tice et d'Erin Gilmour, à Toronto, en 1983. Sur son site web, l’entreprise documente plus de 200 affaires résolues grâce à ses services.

Othram a développé une série de procédés qui permettent d’obtenir des profils génétiques utilisables de tissus humains ou de scènes de crimes gravement dégradées.

Par le passé, des échantillons d’ ADN ont été détruits lors de tests moins spécialisés, souligne Kristen Mittelman. Malheureusement, en faisant l’une de ces réactions de séquençages, tu utilises l’ ADN et tu ne peux pas l'avoir de nouveau , indique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La directrice du développement d’Othram, Kristen Mittelman. Photo : Kristen Mittelman

Après avoir obtenu un profil génétique, celui-ci est comparé à des bases de données à usage autorisé par les forces de l’ordre .

Ça permet de voir des relations de parenté très distantes : des cousins au troisième, cinquième, sixième degré , poursuit Mme Mittelman. Le profil d' ADN est alors placé dans un grand arbre généalogique et ces informations sont fournies aux détectives.

C’est exactement ce que nous avons fait dans cette affaire, les détectives font le suivi à la piste qu’on leur a fournie. Ils joignent la famille et leur demande si quelqu’un a disparu. [Le cas échéant], ils demandent un échantillon d’ ADN pour confirmer leur relation à la personne que nous pensons avoir identifiée.

Ouvrir en mode plein écran Un spécialiste d'Othram dans l'un des laboratoires de l'entreprise, avec un os. Photo : Othram

Souvent, les bases de données fourniront une ou deux identités possibles pour le profil génétique en question. Ce que nous avons vu dans presque tous nos cas avec des profils robustes, c’est qu’ils sont résolus en un an ou deux [...] Nous sommes tous liés les uns aux autres à un certain degré , affirme Kristen Mittelman.

Dans le cas de Robert Bruce McPhail, il a fallu du temps pour passer à travers les arbres généalogiques, et dans ce cas, nous avons utilisé les enquêteurs pour nous aider à identifier les bonnes personnes pour confirmer le test, et ça, ça a pris du temps , poursuit-elle.

Un corps découvert grâce à un alligator

Le 10 septembre 1997, deux employés d’une entreprise de bateaux ont repéré un alligator qui nageait dans une voie de navigation intérieure près de Flagler Beach, situé entre Jacksonville et Orlando dans l’État américain.

Ils ont aperçu une autre chose qui flottait, raconte la détective Scalia. Ils se sont approchés et ils ont vu que c’était un corps et ils ont informé les forces de l’ordre.

Ouvrir en mode plein écran Robert Bruce McPhail dans le sud de la Floride dans les années 1980. Photo : Bureau du sheriff de Flagler County

L’homme ne portait pas de pièce d’identité et les enquêteurs estimaient qu’il était mort depuis environ une semaine. Il avait été ligoté, poignardé et atteint par balles.

Évidemment, quelqu’un voulait sa mort et il ne voulait pas qu’il soit retrouvé , indique Sarah Scalia. Heureusement, nous habitons en Floride, où il y a des alligators partout. Peut-être, sans cet alligator et ces deux employés, que nous ne l’aurions jamais trouvé.

Ouvrir en mode plein écran Une reconstruction du visage de Robert Bruce McPhail créée à partir de son crâne après la découverte du corps. Photo : Bureau du shérif de Flagler County

Robert Bruce McPhail était enfant unique et ses parents sont morts dans les années 1970. Personne n’avait signalé sa disparition et ses parents lointains avaient perdu tout contact avec lui après qu'il eut déménagé en Floride au milieu des années 1990.

La police a contacté son parent le plus proche encore en vie et celui-ci était reconnaissant de savoir ce qui était arrivé à M. McPhail, selon la détective. Il souhaite qu’il soit enterré avec ses parents, à Winnipeg.

Une nouvelle piste pour résoudre le meurtre

Robert Bruce McPhail voyageait entre la Floride et le Canada dans les années 1990. Ses dernières activités financières ont eu lieu en 1997, ce qui a contribué à confirmer son identité, poursuit la policière.

Il avait des liens avec Kenora, en Ontario, et a habité à Fort Lauderdale, en Floride. Selon un article de journal du South Florida Sun Sentinel, Robert Bruce McPhail a été agressé par un voleur armé d’une pelle.

Il a souffert d'une fracture de l'os zygomatique et du poignet, en résultat de cette attaque , selon l’article.

Ouvrir en mode plein écran Le 10 septembre 1997, les policiers ont reçu le signalement d’un corps qui flottait dans cette voie de navigation intérieure près de Flagler Beach, situé entre Jacksonville et Orlando dans l’État américain. Photo : Bureau du sheriff de Flagler County

Sarah Scalia dit que peu d’autres choses sont connues au sujet de M. McPhail, à part sa passion pour les bateaux.

Maintenant que nous pouvons nous plonger un peu plus dans sa vie [...], nous pouvons obtenir de l’information de personnes qui l’ont connu , dit-elle. Ensuite, nous pouvons découvrir ce qui lui est arrivé. Pourquoi était-il dans le comté de Flagler ? Comment s’est-il retrouvé dans cette situation et comment est-il mort ?

La détective a espoir que la couverture médiatique de l’identité de la victime pourra aider à générer de l’information et à trouver son assassin. Quelqu’un, quelque part, sait quelque chose.

Avec les informations de Ozten Shebahkeget