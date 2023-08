La Retraite des écrivains est de retour

La Retraite fransaskoise des écrivains, événement organisé par le Conseil culturel fransaskois (CCF), a commencé le 24 août pour se poursuivre jusqu'au 27 août dans l’enceinte de l'abbaye St. Peter's à Muenster, à 120 km à l'est de Saskatoon.

Dans le cadre de cet événement, de nombreux passionnés de l'écriture se réunissent en vue de rédiger des textes et de partager leur passion pour l’écriture. Cette année, l'événement littéraire sera animé par l'artiste de renommée Anne-Marie White.

L’une des participantes à l’événement, Élisabeth Foucault, explique qu’elle nourrit une profonde passion pour l'écriture et la culture depuis sa jeunesse.

J'aime prendre des notes sur mes observations de la vie , indique Mme Foucault. J'ai toujours des histoires qui me trottent en tête et j'ai besoin de temps pour les mettre sur papier.

Élisabeth Foucault souligne le fait que, de nos jours, l'acte d'écrire implique des difficultés, à cause du peu de temps dont disposent de nombreuses personnes pour s’y consacrer face aux contraintes du quotidien.

Je porte plusieurs chapeaux, je suis mère, épouse, j'ai une clinique d'optométrie, alors j'ai besoin d'espace pour pouvoir sortir mes idées, mes personnages qui sont dans ma tête , confie-t-elle.

J'ai besoin de temps, de silence, de nature et vraiment de temps de dévier. [...] Je suis très contente que ma famille m'appuie dans ma démarche et qui me permette d'aller , ajoute-t-elle.

Élisabeth Foucault précise qu'en règle générale son intérêt se porte sur l’écriture de nouvelles. Cependant, dans le cadre de cet événement, elle nourrit l'ambition de se lancer dans la rédaction d'une pièce de théâtre.

Après cet événement, j'espère avoir une première ébauche, même si c'est une page, et avoir la chance d'échanger avec des gens comme David Baudemont , note Mme Foucault.

S'initier à d'autres genres littéraires

De son côté, Marie-Lou Bernatchez, participante à l'événement, relate qu’elle a connu de La Retraite fransaskoise des écrivains lorsqu’elle faisait des entrevues avec d’anciens participants pour écrire son article au journal fransaskois L’Eau vive.

Je trouve ça inspirant de se retirer pendant quelques jours loin de la routine quotidienne et se refermer un peu sur soi-même puis juste laisser aller l'inspiration comme une petite pause de la vie courante , affirme la Fransaskoise.

Cette dernière, qui a un rapport quotidien avec l’écriture, exprime son désir de s'initier à d'autres genres littéraires tout en améliorant son propre style.

Quand j'étais plus jeune, j'écrivais beaucoup d'histoires pour mes frères , se remémore-t-elle. Maintenant, j'ai des neveux qui sont tout jeunes et ça m'a redonné le goût d'écrire peut-être des histoires pour les enfants.

Dans le cadre de cet événement, Marie-Lou Bernatchez espère notamment échanger avec d’autres participants et les organisateurs.

Avec les informations de Raphaële Frigon