Un premier cas de virus du Nil détecté au Manitoba

Un premier cas humain d’infection par le virus du Nil occidental a été détecté au Manitoba et trois autres cas probables font l’objet d’une enquête, a indiqué la province vendredi.

La personne infectée est âgée de 40 à 49 ans et vit dans la région sanitaire de Winnipeg. Elle a eu des symptômes neurologiques et a été hospitalisée. Elle a fort probablement été exposée au virus vers la fin juin et le début juillet , détaille un communiqué.

Il n’est pas rare d’avoir des cas de contamination du virus du Nil occidental au Manitoba. L’an dernier, par exemple, il y a eu sept cas, dont cinq ont entraîné une hospitalisation.

La province estime qu’à l’heure actuelle, le risque d’exposition est élevé en raison des récentes conditions météorologiques qui ont été favorables aux moustiques à pattes rayées (Culex tarsalis) , soit l’espèce porteuse du virus.

La plupart du temps, les personnes infectées ne développent pas de symptômes ou des symptômes légers. Néanmoins, dans certains cas, des symptômes plus graves pouvant conduire à une hospitalisation, voire à un décès, peuvent apparaître.

Il faut parfois des mois ou des années pour se remettre d’une infection au virus du Nil occidental, particulièrement des symptômes graves , relève la province.

Jusqu’à présent, 45 populations de moustiques infectés du virus du Nil occidental ont été détectées au Manitoba cette année, dont huit dans la semaine du 13 au 19 août.