Forte hausse des trajets en vélo partagé à Toronto, mais certains quartiers mal desservis

L’utilisation des vélos partagés a explosé à Toronto ces dernières années. Selon des données récoltées par l’Université de Toronto, le nombre de trajets avec Bike Share a presque été multiplié par sept, passant de 665 000 trajets par an en 2015 à 4,5 millions en 2022.

Il y a un intérêt grandissant pour le vélo à Toronto, explique Michael Liu, analyste de données à l’Université de Toronto. Le spécialiste estime que c’est probablement lié à la présence de vélos partagés et à l’augmentation des pistes cyclables .

Trop peu de stations à Scarborough

Gurinder Sandhu, le cofondateur de Drive Slide, un collectif qui vise à promouvoir le cyclisme, voit cette explosion de l’utilisation des vélos partagés comme une bonne nouvelle pour les cyclistes, mais aussi les automobilistes coincés dans la circulation . Mais il croit qu’il faudrait en faire plus, car certains quartiers en périphérie sont encore trop peu desservis.

À Scarborough, il y a quelques stations au bord du lac Ontario, mais il n’y en a pas là où habitent la grande majorité des résidents , dit Gurinder Sandhu. Selon lui, la situation est encore plus problématique aujourd’hui, à cause des bus qui remplacent désormais la ligne 3 de train léger.

Les résidents de Scarborough ont besoin d’une autre solution pour se déplacer , insiste-t-il.

D’après Jeff Allen, expert en visualisation de données à la faculté d'études urbaines de l’Université de Toronto, plus de stations signifie plus de cyclistes. S’ils construisent plus de stations, plus de gens utiliseront des vélos partagés. Notamment dans les zones actuellement sous-desservies , dit-il.

De son côté, le directeur de Bike Share Toronto, Justin Hanna, assure qu’à Scarborough, 20 nouvelles stations vont être ajoutées aux 21 stations actuelles d'ici la fin de l’année . L’objectif n’est pas de créer un réseau aussi dense qu’au centre-ville de la métropole, mais surtout, dit-il, de permettre aux résidents du quartier de rejoindre les grandes stations de transport en commun à vélo selon le principe du premier et dernier kilomètre .

Par ailleurs, le directeur de Bike Share assure que le service va aussi s’étendre à Thorncliffe Park et Jane and Finch d’ici un an.

Bientôt plus de stations partout

Les données mises en lumière par l’Université de Toronto montrent aussi que depuis 2021, l’expansion du nombre de stations Bike Share a pris un petit coup de frein dans l’ensemble du Grand Toronto. Leur nombre a bien augmenté, mais de façon très progressive par rapport au nombre d'utilisateurs.

Selon Justin Hanna, cela s’explique par la nécessité de mettre le plan d’expansion à jour. Bike Share devrait d’ailleurs reprendre son élan avec la construction de 110 à 130 nouvelles stations par an jusqu’en 2025. Il y aura alors 1000 stations dans toute la ville , dit le directeur de Bike Share Toronto.

Il annonce également qu’un système de prix réduit devrait voir le jour d’ici 2024.

Avec les informations de CBC