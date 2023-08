Des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) seront visibles à proximité de plusieurs écoles de la province lundi lors de la rentrée scolaire. Ils s’assureront du respect du Code de la sécurité routière par les citoyens.

La SQ tient à rappeler quelques règles de base aux abords des zones scolaires, comme le fait de respecter les limites de vitesse affichées.

Dans une zone scolaire, l’amende est doublée si l’infraction est commise durant la période scolaire. La période scolaire est le laps de temps qui débute à 7 h et se termine à 17 h, chaque jour du lundi au vendredi pendant les mois de septembre à juin , peut-on lire dans le communiqué de presse de la Sûreté du Québec.

Sur son site internet, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) rappelle que les enfants ont du mal à évaluer les distances et la vitesse des véhicules, et à déterminer la provenance des bruits. C’est pourquoi [un automobiliste] doit prendre l’habitude de ralentir et d’anticiper leur présence, surtout aux passages pour piétons, aux intersections et sur le bord de la route.

Le Code de la sécurité routière oblige les automobilistes à s’immobiliser à l’approche d’un passage piétonnier lorsqu’un piéton s’est engagé sur les bandes jaunes ou blanches, ou qu’il a manifesté clairement son intention de traverser.

Attention particulière aux autobus scolaires

Que les usagers de la route soient en voiture ou à vélo, ils sont obligés de s’immobiliser à plus de cinq mètres à l’approche d’un autobus ou d’un minibus dont les feux rouges intermittents sont en marche ou dont le signal d’arrêt obligatoire est déployé , rappelle la SQ dans ce communiqué.

Ne pas s'arrêter devant un autobus scolaire dont les feux sont en marche peut entraîner 9 points d'inaptitude et une amende de 200 $ à 300 $.

La ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault, a annoncé la semaine dernière un plan d’action de 180 millions de dollars sur cinq ans pour renforcer la sécurité routière, en particulier celle des écoliers, des piétons, des cyclistes et des travailleurs routiers.