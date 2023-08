Une quarantaine d’employés municipaux pourraient se stationner sur les rues Frontenac et Goodhue grâce à leur vignette. Il s’agit d’une proposition de la Ville de Sherbrooke qui devra revenir devant le conseil municipal. Une proposition qui fait réagir des commerçants du centre-ville.

Actuellement, grâce à leur vignette, 143 employés municipaux se garent dans les stationnements Wellington Sud et du Dépôt. Il faut leur trouver de nouvelles places en raison de l'arrivée imminente des nouveaux locataires au Quartier de l'entrepreneuriat.

La Ville devra délivrer 160 nouvelles vignettes de stationnement à ces locataires , explique le conseiller du district du lac des Nations, Raïs Kibonge.

Il s’agit d’une directive qui est encore en étude.

Dans une résolution adoptée ce mardi par le conseil municipal, la Ville propose de permettre à 98 d’entre eux de se stationner à un autre niveau du stationnement à étage de Well Sud.

Les 45 restants pourraient quant à eux se garer sur Frontenac, entre les rues Marquette et Belvédère Nord, et sur Goodhue, entre les rues Marquette et Frontenac durant les heures de travail.

Disponibles en tout temps à la population

Ces espaces de stationnement demeureront disponibles en tout temps à la population et ne sont pas réservées uniquement aux membres du personnel , tient à préciser la Ville dans un communiqué.

Plusieurs commerçants regrettent de ne pas avoir été consultés par la Ville. Ils craignent également un manque de place pour les visiteurs. Le plus gros problème au centre-ville, c’est le stationnement , lance d’emblée Son Vuong Do, propriétaire du Bella Bubble Bar, situé sur la rue Frontenac, au centre-ville de Sherbrooke.

Pour les gens qui travaillent au centre-ville, on n’a pas notre propre stationnement.

L’entrepreneur estime que la proposition de la ville de permettre à 45 de ses employés de se stationner sur les rues Frontenac et Goodhue pourrait lui faire du tort. Je fais des produits à emporter. Les gens se garent et repartent. Ce n’est pas comme les restaurants [traditionnels] où les gens ont plus de temps et peuvent se stationner [plus loin] , indique-t-il.

On l'a appris en même temps que tout le monde

Même son de cloche du côté de Catherine Sheehy, propriétaire de la boutique Piosa, sur la rue Wellington Nord. On a été surpris de l’apprendre en même temps que tout le monde. On est des commerçants, des acteurs principaux du centre-ville , dit-elle, regrettant de ne pas être dans un canal de communication avec la Ville.

Si les employés municipaux prennent les places sur les rues, ça nous enlève des places pour nos clients et on n’en a déjà pas. Je ne comprends pas où on s’en va avec ça.

Il y a un manque de stationnement en ce moment. Oui, il y a [des projets] de revitalisation, un nouveau pont. C’est vrai qu’il faut accepter le manque de stationnement lors de ces chantiers-là. Ce qui est moins acceptable, c’est qu’il y en ait trois en même temps , lance-t-elle.

