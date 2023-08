Quatre députés du Parti saskatchewanais se retirent de la vie politique

Le premier ministre Scott Moe a annoncé vendredi que quatre députés du Parti saskatchewanais vont se retirer de la vie politique. En effet, ceux-ci ont décidé de ne plus se représenter aux élections de 2024.

Parmi eux figure le ministre de longue date Don Morgan. Ce dernier, qui représente la circonscription de Saskatoon-Sud-Est, a été élu pour la première fois en 2003 et siège au Cabinet depuis 2007.

Sur les réseaux sociaux, l'intéressé qui se dit être en bonne santé affirme vouloir voyager et passer du temps avec son épouse Sandy.

C'est avec une certaine tristesse que j'annonce que je ne me présenterai pas aux élections de 2024. J'ai eu cinq mandats et il est temps de passer le flambeau à quelqu'un d'autre , a déclaré Don Morgan.

J'aurai 74 ans lors des prochaines élections. Je pense que les électeurs devraient avoir l'occasion de changer de visage.

Sous son mandat, dit-il, de nombreuses réalisations sont à souligner, dont l’extension de la couverture contre le cancer dans le cadre de l’indemnisation des accidents du travail, l’interdiction faite aux délinquants sexuels de changer de nom entre autres.

Durant sa vie politique, Don Morgan a été vice-premier ministre de 2016 à 2018. Il a dirigé divers portefeuilles, notamment la Justice et l'Éducation.

Il est actuellement ministre responsable des sociétés d’État de la Saskatchewan, ministre responsable de SaskEnergy , SaskPower, SaskTel et SGI , ou encore ministre des Relations de travail et de la Sécurité au travail.

J'ai travaillé pour deux des meilleurs premiers ministres de notre pays. La Saskatchewan est un endroit merveilleux , indique Don Morgan.

Le député de la municipalité rurale d'Arm River et actuel ministre de l’Environnement, Dana Skoropad, qui a été élu pour la première fois en 2020, a également décidé de ne pas se représenter en 2024.

Je ne chercherai pas à être réélu en 2024 et je consacrerai plutôt plus de temps à ma famille , a-t-il écrit dans une déclaration sur son compte Facebook.

Le député provincial de Batoche, Delbert Kirsch, qui a été élu pour la première fois en 2003, compte parmi les députés les plus anciens. Tout comme lui, le député de Carrot River Valley depuis 2007, Fred Bradshaw ne se présentera pas non plus en 2024.

Le Parti saskatchewanais avait précédemment annoncé que le député provincial de Yorkton, Greg Ottenbreit, et le député provincial de Kindersley, Ken Francis, ne se présenteraient pas non plus aux élections de 2024.

Du côté du Nouveau Parti démocratique, ce sont les députés Doyle Vermette (Cumberland) et Jennifer Bowes (Université de Saskatoon) qui ne se présenteront pas à ces consultations électorales.

Avec les informations de Adam Hunter