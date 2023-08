Ayant reçu vendredi une aide financière de 130 000 dollars de Québec, l’organisme La Sphère de Rimouski-Neigette soutiendra huit jeunes travailleurs ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) dans leur intégration à l'emploi au cours des prochains mois. Mais les défis restent grands pour créer des milieux de travail inclusifs qui favorisent la rétention des travailleurs vivant avec un TSA.

À 30 ans, Daniella Cadieux cumule déjà de nombreuses expériences de travail. Après avoir travaillé avec les enfants et comme préposée aux bénéficiaires pendant plus de 11 ans, elle étudie maintenant pour devenir infirmière auxiliaire. Elle regarde toutefois son avenir professionnel avec appréhension.

Les enjeux pour moi, c’est le soutien à l’emploi, surtout pour garder un emploi , témoigne-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Daniella Cadieux a eu de la difficulté à s'épanouir sur ses lieux de travail, notamment en raison de la discrimination. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Étant autiste, on donne beaucoup et on a des effondrements [sentiment d’être submergé par une situation], et les autres nous regardent comme étant des extraterrestres , poursuit-elle.

[J'ai reçu] des commentaires méchants aussi, comme par exemple, que je n'irai pas loin, parce que je suis autiste, que je vais ramasser de la merde toute ma vie parce que je suis autiste. Ce sont des affaires comme ça que j’ai entendues toute ma vie.

Mes intérêts, c’est d’aider les gens, faire le bien autour de moi. Je ne sais pas si j’ai un avenir [professionnel], mais je l’espère. C’est pour ça que je me suis inscrite au PPE [programme préparatoire à l’emploi] avec La Sphère , dit-elle. Je souhaiterais un peu d’indulgence et d’intégration.

La rétention, un défi

De façon générale, les personnes ayant reçu un diagnostic de TSA ont de la difficulté avec les changements, ça va créer beaucoup d’insécurité et d’anxiété chez eux et donc, intégrer un nouveau milieu de travail, rencontrer de nouvelles personnes, avoir un nouvel environnement, ça peut créer beaucoup d’anxiété , explique l'intervenante Marianne Théorêt-Poupart. Elle ajoute que les personnes autistes peuvent parfois avoir de la difficulté à décoder la communication non verbale.

Ouvrir en mode plein écran L'intervenante Marianne Théorêt-Poupart accompagne des jeunes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme à Rimouski. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Les personnes autistes peuvent amener beaucoup à leur milieu de travail, ça va être des gens qui vont être loyaux, authentiques, honnêtes. Une personne autiste ne ment pas, ce sont des gens qui sont très minutieux. Ils ont des intérêts restreints. Quand ils sont passionnés, quand ils trouvent la bonne chaise, le bon endroit avec de l’encadrement, la personne autiste va amener beaucoup à son milieu de travail, elle va être travaillante , poursuit l’intervenante dans les locaux de La Sphère.

Publicité

Pour aider l’intégration à l'emploi des personnes ayant un TSA , la Sphère a lancé le projet Exploration Emploi cet été, en collaboration avec le service spécialisé en main-d'œuvre L'Élan (SSMO L'Élan). Le projet prévoit d’accompagner huit jeunes adultes de plus de 16 ans dans la MRC de Rimouski-Neigette pendant plusieurs mois, ainsi que leur futur employeur, afin de faciliter leur rétention sur le marché de l’emploi.

[On va] les outiller pour savoir quelles sont les adaptations qu’on peut faire dans le milieu du travail, comme fermer les néons, mettre une lampe sur pied, donner des coquilles pour diminuer le bruit, ne pas changer le milieu de travail pendant qu’elle n’est pas là , illustre Mme Théorêt-Poupart.

Grâce à Exploration Emploi, les jeunes participants comme Daniella Cadieux suivent notamment des ateliers abordant diverses thématiques, comme la gestion des émotions, le maintien d’une bonne santé mentale, l’estime de soi ou les droits des travailleurs. Pour l’instant, trois jeunes sont inscrits au projet, il reste donc cinq places disponibles.

Du soutien de Québec

Vendredi à Rimouski, la ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, accompagnée de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette-Vézina, ont annoncé l’octroi de 128 590 dollars pour le projet.

Cette aide financière provient d’une enveloppe de 3,6 millions de dollars pour soutenir les personnes autistes sur le marché du travail.

Ouvrir en mode plein écran La ministre de l'Emploi Kateri Champagne Jourdain était présente à Rimouski vendredi, en compagnie de la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina, pour annoncer une aide financière pour le projet Exploration Emploi. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Selon l'Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes (ECSEJ) de 2019, 2 % des jeunes canadiens de moins de 17 ans avaient reçu un diagnostic de TSA .

Ça vient nécessairement enrichir un milieu de travail, travailler l’inclusion, changer et abolir les préjugés, mais c’est surtout un excellent contexte qu’on vit actuellement pour faire une place à ces clientèles-là qui sont éloignées du marché du travail et pour s’assurer que ces gens-là puissent conserver des places ou avoir des contrats d’embauche à long terme , a fait valoir la ministre Kateri Champagne Jourdain en conférence de presse. Ça vaut la peine aussi de se pencher, de trouver des solutions pour ces gens-là qui veulent souvent contribuer, se réaliser aussi à travers un emploi.

Ouvrir en mode plein écran La ministre de l'Emploi, Kateri Champagne Jourdain (au centre), la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina (à droite), ainsi que Marie-Claude Lapierre, directrice générale de La Sphère (à gauche) Photo : Radio-Canada / François Gagnon