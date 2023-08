Les étudiants de l’UQAT conservent leur assurance collective

La communauté étudiante de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) conserve son régime de soins dentaires et de santé.

Cette assurance collective était compromise par une modification législative qui empêchait l’université de transmettre des renseignements personnels à l’assureur. Une procédure qu’elle faisait lors de la perception des primes avec la cotisation annuelle à l’Association générale étudiante (AGEUQAT).

L’ AGEUQAT , l’assureur ASEC et l’UQAT, avec le soutien de l’Union étudiante du Québec et du ministère de l’Enseignement supérieur, ont trouvé une solution qui permettra à l’université de facturer les primes en toute légalité.

Notre partenaire, l’ASEC, a développé une interface dans un laps de temps très court. Donc, chaque étudiant va avoir accès à cette interface et ce sera à lui ou à elle d’introduire ses renseignements personnels. Avec cette façon de faire, l’UQAT peut vraiment être conforme avec la loi 25. L’AGEUQAT et l’ASEC, on pourra toujours maintenir nos assurances , explique Hsan Youssef Mehdaoui, vice-président aux affaires externes et aux communications et président par intérim de l’ AGEUQAT.

Ce dernier se réjouit de ce dénouement heureux, lui qui en avait fait une priorité lors de son élection en mai dernier. Un courriel informant les étudiants et les étudiantes de la nouvelle a été envoyé jeudi. La procédure pour transmettre leurs renseignements personnels à l’ASEC leur sera aussi envoyée. L’assurance est offerte sur une base volontaire.

Les frais, la couverture, tout reste pareil. Le seul changement, c’est la date de retrait. On l'a décalée. On s‘est dit que les étudiants allaient être informés cette semaine, et que ça ne laissait pas assez de temps pour prendre une décision d’ici au 1er septembre. On a proposé ça à l’ASEC et à UQAT, qui sont d’accord pour repousser la période de retrait du 15 septembre au 15 octobre , précise Hsan Youssef Mehdaoui, qui salue l’ouverture et la collaboration de l’ASEC et de l’UQAT dans ce dossier.

Une assurance qui couvre de façon très large les besoins

Au cours de la dernière année, 44 % des quelque 7200 étudiantes et étudiants de l’UQAT ont souscrit à l’assurance collective de l’ASEC.

Le recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Vincent Rousson, pense que l'assurance est bénéfique pour plusieurs étudiants. (Photo d'archives)

Le recteur Vincent Rousson est donc très heureux de voir qu’une solution a été trouvée pour conserver le régime en place.