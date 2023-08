Crise des opioïdes : une situation moins alarmante en Outaouais qu’à Ottawa

Alors que la crise des opioïdes frappe de plein fouet la capitale fédérale, la situation – quoique préoccupante – en Outaouais est moins alarmante, selon des intervenants.

Avec la pandémie de COVID-19, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais a constaté une augmentation d’environ 50 % des décès dus aux surdoses ainsi que l’arrivée de nouvelles substances sur le marché illicite.

Toutefois, la médecin spécialiste en santé publique, la Dre Camille Paquette, ne voit pas d'aggravation récente de la situation.

La Dre Camille Paquette est médecin spécialiste en santé publique. (Photo d'archives)

Dans les premiers mois de la pandémie, on a eu une hausse importante des décès, on s'est mobilisés rapidement avec nos partenaires , a-t-elle indiqué en entrevue à Radio-Canada, vendredi.

Si le portrait en Outaouais ne semble pas s’être détérioré au cours des derniers mois et de la dernière année, la situation depuis 2020 demeure tout de même préoccupante , selon Dre Paquette.

On reste à un seuil plus élevé de décès par surdose qu'avant la pandémie , souligne-t-elle.

Selon le rapport sur les activités policières de 2022 rendu public par le Service de police de la ville de Gatineau (SPVG), les agents ont constaté l’année dernière 303 surdoses, dont 19 mortelles. Il s’agit de 94 surdoses de plus que l’année précédente.

À Ottawa, cette année, on déplore en moyenne 21 décès par surdose chaque mois. Le nombre de surdoses traitées dans les urgences de la capitale fédérale est deux fois plus important qu’avant la pandémie.

Pour ce qui est des surdoses, nous avons eu des étés très difficiles par les années passées et cet été nous avons eu des nouvelles du côté d’Ottawa qui révélaient qu’il y avait des sommets de surdoses, ce qui ne se passait pas du côté de l’Outaouais , constate le directeur général du CIPTO, Yves Seguin.

Yves Séguin est le directeur général du Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie (CIPTO). (Photo d'archives)

Pour expliquer en partie le phénomène, ce dernier émet l’hypothèse que les consommateurs en Outaouais n’ont pas consommé les mêmes produits qui circulent dans la capitale fédérale, de l’autre côté du pont.

On remarque depuis des années que parfois des substances traversent la rivière ou les gens traversent la rivière pour aller chercher leur substance, et parfois pas. Peut-être qu’on a été chanceux de ce côté-ci, c’est-à-dire que les revendeurs qui étaient du côté québécois n’avaient pas les mêmes produits et à ce moment-là, on a évité l'augmentation de surdoses comme l’a vu à Ottawa cet été.

Des solutions sur le terrain

Des organismes tels que le Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais (CIPTO) et le Bureau régional d'action sida (BRAS) ont mis en place un site de consommation supervisé d’abord aménagé dans une tente et qui a maintenant pignon sur rue dans un bâtiment plus sécuritaire dans le secteur du Vieux-Hull.

Un service de consommation supervisée mobile est également en place depuis cet hiver. Il dessert la Ville de Gatineau et une partie de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.

Les gens peuvent appeler, on peut donner le rendez-vous à un endroit qui convient, ils peuvent rencontrer un intervenant dans le véhicule, consommer dans le véhicule ou faire vérifier leur drogue avant leur consommation , a expliqué la Dre Paquette.

Voici l'intérieur de la camionnette dans laquelle deux intervenants du CIPTO reçoivent les visiteurs. (Photo d'archives)

Cette dernière souligne par ailleurs que 85 % des décès surviennent à domicile, comme quoi l'enjeu ne touche pas seulement les personnes en situation d’itinérance.

Le directeur général du CIPTO estime pour sa part que les ressources en place aident, mais qu’il reste du travail à faire.

Il faut vraiment être capable aussi d’impliquer les personnes qui consomment à chercher des solutions, ça on l’oublie souvent, mais ce sont eux les experts de ce qu’ils vivent , estime Yves Séguin.

Avec les informations d’Alexandra Angers