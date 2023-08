À la découverte de la nature et de soi

Un terrain de jeux de 45 hectares de forêts, de lacs et de rivières, en pleine nature à Saint-Mathieu-de-Rioux. Voilà ce qu'offre le camp Philo Forestier du projet Thuya.

Pendant une semaine, une dizaine d'enfants de 7 à 10 ans ont eu la chance de jouer dans la boue, de s'amouracher des salamandres et de découvrir toutes sortes de champignons. Le camp de jour fait partie d'une des activités du projet Thuya d'Isabelle Blouin.

Il est magnifique, le territoire du Bas-Saint-Laurent. Un des objectifs de mon projet Thuya était de créer le lien d'attachement avec ce territoire-là. De bien le connaître, de bien le découvrir , explique Isabelle Blouin.

Plus on le connaît, plus on a le goût d'en prendre soin.