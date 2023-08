L’UQAT veut aller de l’avant avec sa classe extérieure à Val-d’Or

Le campus de Val-d’Or de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) pourrait avoir un lieu extérieur d’enseignement dès cet automne.

Le projet est actuellement en appel d’offres, jusqu’au 31 août. Si un entrepreneur est trouvé, le lieu d’enseignement sera aménagé sur un espace consenti par la Ville de Val-d’Or à l’entrée du parc des Marais.

C’est un outil pédagogique qui est en plein essor au Québec. Le but premier est de créer une sécurisation culturelle, un sentiment d’appartenance au campus pour nos étudiants autochtones. On veut favoriser leur inclusion et créer une passerelle entre Autochtones et Allochtones , affirme Francyne Dussault, directrice sortante du campus de Val-d’Or.

Ouvrir en mode plein écran Des travaux préparatoires ont débutés au parc des Marais de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le site pourra servira en premier lieu pour les professeurs et les chargés cours de l’ UQAT , puis du Cégep, dans le cadre de leurs activités pédagogiques. Des activités culturelles pourront aussi y être organisées, notamment par les communautés autochtones, le Service culturel de Val-d’Or, ou encore les écoles.

Après avoir reçu l’appui de la Corporation des parcs et de la Ville de Val-d’Or, un comité de cinq personnes a été formé à l’UQAT pour élaborer les détails de conception de projet en assurer le financement.

On voulait s’assurer que ça réponde à un réel besoin, précise la directrice. Nous avons tenu des consultations et des groupes de discussion pour impliquer les membres des communautés autochtones, des gens du territoire de Val-d’Or, mais aussi de la communauté universitaire, y compris les étudiants. On a aussi organisé un sondage. On voulait être créatifs.

Pour financer le projet, l’ UQAT a cogné à différentes portes dans les secteurs publics et privés, dont Agnico Eagle comme partenaire principal, ainsi que les fonds générés par le Défi FUQAT Desjardins au cours des deux dernières années.

Le coût total du projet sera connu une fois le processus d’appel d’offres complété.