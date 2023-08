Une entreprise de Saint-Jean de Terre-Neuve offre depuis cet été des tours guidés de la ville, entièrement en français.

Coline Tisserand, la guide francophone de St. John's Walking Tours, était enthousiasmée d’inaugurer ces promenades à pied à travers les rues pittoresques de la capitale de Terre-Neuve-et-Labrador.

C'était vraiment une belle occasion de partager mon amour pour Saint-Jean , dit cette Terre-Neuvienne d’adoption. J'ai pu partager mon amour pour la ville, mais aussi beaucoup de faits historiques, parce que c'est une ville et une province aussi pleine d'anecdotes, de petites histoires intéressantes qu'on ne connaît pas forcément.

Ouvrir en mode plein écran Coline Tisserand est guide pour St. John's Walking Tours. Photo : Radio-Canada / Kyle Mooney

Ce genre d’initiative, destinée aux touristes, mais aussi aux résidents francophones, pourrait se multiplier, s’il n’en tient qu’à Horizon TNL, un réseau de développement économique.

C'est une certaine visibilité pour toute la communauté francophone qui vit à Terre-Neuve-et-Labrador, mais aussi une opportunité [...] d'ouvrir les marchés pour les entrepreneurs anglophones qui voudraient offrir des services en français , a mentionné Valérie Saltel, coordinatrice en développement touristique francophone chez Horizon TNL.

Le touriste, il est dans sa zone de confort quand il voyage en français. C'est pour ça que ça fait partie de l'accueil qu'on aimerait offrir de plus en plus , ajoute-t-elle.

Les nouveaux tours guidés en français de St. John's Walking Tours ne font d’ailleurs pas que le bonheur des visiteurs, mais aussi celui des résidents.

On dirait que tu t'appropries un peu plus la ville, que tu sois un résident ou un touriste , mentionne Sophie Gauthier, une Québécoise qui vit à Terre-Neuve. Elle souligne qu’elle voit maintenant d’un autre œil certaines rues ou allées de Saint-Jean qu’elle emprunte moins souvent.

Ouvrir en mode plein écran Les rangées de maisons typiques du quartier The Battery, à Saint-Jean. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Paul Daly

J'ai appris beaucoup de choses. Ça fait trois ans que j'habite à Terre-Neuve, mais on continue toujours d'apprendre l'histoire de la place , se réjouit Pier-Anne Milliard, après le tour. Je le recommande fortement.

La guide Coline Tisserand observe qu’il y a une demande pour ces visites guidées. Ça fait plusieurs étés où on remarque qu'il y a beaucoup de touristes francophones, beaucoup de Québécois qui viennent dans la ville et la province , souligne-t-elle.

Valérie Saltel, d’Horizon TNL, espère que ce succès fera boule de neige. On aimerait que les musées soient bilingues , confie-t-elle. Elle est convaincue que l’intérêt est suffisant pour que cela fonctionne. Parcs Canada fait un travail remarquable sur le plan des langues et on voit tout l'intérêt de tous les touristes. Aller dans les parcs nationaux, c'est pour la beauté des paysages, mais c'est aussi pour tous les services bilingues qu'ils offrent.

D’après le reportage de Kyle Mooney