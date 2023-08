Qualité de l’air : des manifestants convergent vers Rouyn-Noranda

Des tentes installées sur des terrains privés, un autobus de manifestants, des caravanes de sympathisants, la mobilisation s'est amorcée à Rouyn-Noranda.

Des militants ont mis sur pied un campement d’autodéfense populaire qui se tiendra dans le quartier Notre-Dame, afin de réclamer une diminution des émissions de la Fonderie Horne.

Différentes activités sont prévues cette fin de semaine. Le lieu de rassemblement est le local de l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue, qui sert de camp de base à l'organisation.

Sébastien Touchette, responsable des communications pour le campement, affirme que des gens de différentes villes du Québec ont fait le trajet jusqu'à Rouyn-Noranda.

Les organisateurs de la manifestation du 26 août avaient prévu le transport par autobus la veille en partance de Montréal. Photo : Gracieuseté : Marie-Andrée Foucreault-Therrien

Les gens de l'extérieur de Rouyn-Noranda sont venus nous aider dans la lutte contre Glencore parce que c'est une lutte internationale, dit-il. Ce n'est pas seulement à Rouyn que ça se passe parce que la qualité de l'air à Rouyn, c'est le même sujet que la qualité de l'air à Montréal ou à Québec, avec la poussière rouge à Limoilou. C'est Glencore aussi qui est responsable de ça. Puis, partout sur terre, Glencore fait des dommages. C'est donc une lutte internationale. C'est pertinent que des gens d'ailleurs viennent pour se mobiliser avec nous.

Samedi, une marche est prévue dès 13 heures, suivie d'un spectacle près de la fonderie rue Portelance ainsi qu'une soirée quizz au Petit théâtre du Vieux-Noranda.

Samuel Touchette, instigateur du campement d'autodéfense populaire. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

On est comme deux groupes qui se sont impliqués en parallèle pour faire le campement et la marche. Le nom de la manifestation c'est Au front avec Rouyn-Noranda et la revendication c'est : on veut que le gouvernement déchire l'entente entre le gouvernement et l'entreprise. Cette entente-là, on n'est pas d'accord , considère Sébastien Touchette.

Le chanteur Émile Bilodeau et l'ancienne députée de Rouyn-Noranda Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien sont du nombre.