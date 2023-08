Doug Ford continue de défendre sa décision de construire sur des terres protégées de la ceinture de verdure après deux semaines à essuyer des critiques à la suite de la publication d’un rapport accablant de la vérificatrice générale.

Vous avez votre opinion sur la ceinture de verdure, je le comprends, mais c’est le tiers de 1 % [de la ceinture de verdure qui est retiré] , a déclaré le premier ministre en réponse au barrage de questions des journalistes à Queen’s Park.

Doug Ford prenait la parole pour la première fois depuis la démission de Ryan Amato, le chef de cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement.

Ce dernier avait été ciblé, sans être nommé, dans le rapport de la vérificatrice générale pour son implication dans la sélection des terres qui ont été sujettes à un changement de zonage.

Le gouvernement Ford fait l'objet de critiques concernant son projet de construction de logements sur 15 sites retirés de la ceinture de verdure en décembre dernier. (Image d'archives)

Le premier ministre a réitéré que ni lui ni le ministre des Affaires municipales et du Logement n'ont été impliqués dans les agissements de Ryan Amato.

J’ai pleinement confiance en Steve Clark , a déclaré Doug Ford, qui s’est porté à la défense de son ministre, absent de cette rare mêlée de presse du premier ministre de l'Ontario.

Le chef du Parti progressiste-conservateur a à nouveau admis que le retrait de terres protégées en banlieue de Toronto ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Il s'engage à rectifier le tir en mettant en oeuvre 14 des 15 recommandations de la vérificatrice générale.

Il refuse toutefois de revenir sur le changement de zonage annoncé en 2022, bien qu’il ait renoncé seulement quelques heures plus tôt à une initiative similaire à Caledon.

Aux dires de Doug Ford, un effort de guerre s’impose pour répondre à la crise du logement en Ontario.

L’opposition insatisfaite des explications de Doug Ford

Le premier ministre s’est présenté ici et a insulté l’intelligence des Ontariens , s’est indignée la chef néo-démocrate, Marit Stiles.

L’opposition demande depuis plus de deux semaines au premier ministre d'annuler le changement de zonage et de congédier le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark.

La chef de l'opposition, Marit Stiles, réclame la tête du ministre du Logement et l'annulation des changements apportés par le gouvernement à la ceinture de verdure.

La Gendarmerie royale canadienne a par ailleurs confirmé qu’elle évalue la possibilité d'enquêter sur cette affaire.