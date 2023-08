Les Voyageurs face à l’élimination contre les Ducs vendredi soir

Les Voyageurs de Jonquière feront face à l’élimination vendredi à partir de 19 h 30 face aux Ducs à Longueuil lors des séries de deuxième tour de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ).

Pour l’entraîneur-chef des Jonquiérois, Michaël Bélanger, le but sera simplement de ramener la série pour un quatrième match samedi à Jonquière.

Les Voyageurs tirent de l’arrière 2-0. Ils ont perdu les deux premiers matchs de la série 3 de 5 par des pointages de 10 à 3 et 13 à 3.

Ce qui se passe présentement, on s'en doutait un petit peu. On savait que notre offensive allait être capable de tenir tête à Longueuil. Par contre, on avait des points d'interrogation au monticule, puis je dirais que c'est un petit peu ça qui fait la différence jusqu'à maintenant, en toute franchise , a-t-il commenté lors d’une entrevue accordée à l’émission Place publique.

Jusqu’à maintenant, les Voyageurs ont frappé plus de coups sûrs que leurs adversaires, mais les 19 buts sur balles accordés ont fait mal aux Jonquiérois.

Un duel inégal?

Les Ducs de Longueuil ont présenté la meilleure fiche de la LBJEQ durant la saison. Ils ont obtenu un laissez-passer pour la première ronde.

Pour Michaël Bélanger, la ligue n'est pas équitable envers Jonquière, qui a accès à beaucoup moins de joueurs. Il a notamment déploré qu’une équipe comme Longueuil ait pu sacrifier huit jeunes pour faire l’acquisition d’un joueur établi, ce qu’il ne pourrait se permettre de faire.

Ce qu'on réussit à faire avec les éléments qu'on nous donne, c'est quasi du miracle. Puis quand je parle de miracle, je parle autant du travail qui est fait par le conseil d'administration que par les gens de baseball, puis par les joueurs, pour nous, oui, ce sentiment du devoir accompli, mais je ne vous cacherai pas une frustration énorme de voir qu'on joue contre une équipe qui a un bassin 6, 7, 8, 9, 10 fois plus grand que le nôtre , a poursuivi l’entraîneur-chef.

Près de 2000 personnes ont assisté au deuxième match à Jonquière.