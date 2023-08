Les éclosions de COVID-19 se multiplient dans le Grand Sudbury

En l’espace de deux semaines, huit éclosions de COVID-19 ont été rapportées dans des établissements de santé sur le territoire de Santé publique Sudbury et districts. Cinq ont été signalées dans un centre de soins de longue durée et une seule a été déclarée « terminée » depuis.

Au total, 43 éclosions ont frappé les différents établissements de santé du Grand Sudbury cette année.

La région compte également le plus de cas actifs de tous les bureaux de santé, soit 46. Ces jours-ci, la plupart d’entre eux mettent à jour leurs données une fois par semaine.

La nature du virus est telle qu’on voit des mutations et des variants, donc il faut garder notre vaccination à jour , explique Afzaa Rajabali, promotrice de la santé chez Santé publique Sudbury et districts.

Ouvrir en mode plein écran Sept des huit éclosions rapportées par Santé publique Sudbury et districts dans les deux dernières semaines sont toujours actives. Photo : Radio-Canada / Cam Gauthier

Ailleurs dans le Nord-Est de l’Ontario, la COVID-19 gagne du terrain dans le district d’Algoma, où 16 nouveaux cas ont été signalés dans la dernière semaine. Le bureau de santé local compte 27 cas et une éclosion, dont la fin a été annoncée vendredi matin.

La région d’Algoma vit une légère hausse de cas de COVID-19 à haut risque , a constaté par courriel la Dre Jennifer Loo, médecin hygiéniste en chef du district.

Personne n’est hospitalisé pour l’instant, mais Santé publique Algoma continue de surveiller et de réagir aux cas et aux éclosions de COVID-19 , précise-t-elle.

La situation demeure calme dans les districts sanitaires de Porcupine, North Bay-Parry Sound et Timiskaming, qui ne comptent que six, quatre et deux cas actifs respectivement.

Parmi ce groupe, seul le Bureau de santé Porcupine recense des éclosions, à l'Hôpital de Timmins du district et au Foyer des Pionniers de Hearst.

La vaccination toujours de mise

À l’approche de l’automne, l’activité respiratoire commence à augmenter et nous avons récemment observé des tendances différentes , indique Afzaa Rajabali.

La promotrice de la santé chez Santé publique Sudbury et districts rappelle que la saison des maladies respiratoires a vécu un début précoce en 2022, ce qui a surpris certains hôpitaux du Nord-Est ontarien. Selon elle, la même chose se produit à nouveau cette année.

Les milieux aux prises avec une éclosion mènent des tests de dépistage régulièrement, ce qui permet à Santé publique Sudbury et districts de surveiller l’activité liée à la COVID-19 et ainsi signaler des cas.

La vaccination demeure une composante essentielle de la lutte contre la COVID-19, souligne Mme Rajabali. Plus de 90 % de la population de 12 ans et plus a reçu deux doses de vaccin et plus de 60 % en ont reçu trois.

On recommande aux personnes de 50 ans et plus d’attendre à l’automne avant d’obtenir une dose de rappel, ce qui maximisera la protection contre la COVID-19.

Avec les informations de Frédéric Projean et Chris St-Pierre