Services de garde : des centaines d’éducatrices recherchées dans la région

Si une pénurie d’enseignants sévit à quelques jours de la rentrée scolaire, le besoin en éducatrices dans les services de garde est lui aussi criant.

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin mène des opérations de recrutement pour combler ses besoins. À quelques jours de la rentrée, une cinquantaine de postes d'éducateurs, pour les périodes de dîner, sont à pourvoir.

Ce n’était pas facile à plusieurs endroits , reconnaît Fabien Giguère, le directeur général du Centre de services scolaire de Beauce-Etchemin en ce qui a trait au recrutement.

La semaine dernière, on était environ à une centaine de personnes qui manquaient , poursuit M. Giguère. Mercredi on était environ à une cinquantaine je pourrais dire que oui ça fonctionne, mais on a encore jusqu'à la semaine prochaine avant que les élèves entrent donc il nous reste quelques jours pour en trouver une cinquantaine.

Ouvrir en mode plein écran Les éducatrices sur l'heure du midi sont particulièrement recherchées. Photo : Marina von Stackelberg/CBC

Mais pour d’autres écoles, la situation s’annonce plus compliquée notamment pour les élèves de l’école de Montagnac, à Lac-Beauport. Les parents ont d’ailleurs reçu une lettre les invitant à trouver d’autres options que le service de garde.

Selon les données fournies par le Centre de service scolaire des Premières-Seigneuries, il manque encore 179 éducatrices dans les 38 écoles primaires.

Inquiétude dans les syndicats

Si les postes à pourvoir se comptent par centaines dans toute la province, le président de la Fédération du soutien scolaire affilié à la CSQ , Éric Pronovost, note surtout la pression quotidienne subie par les employés.

Il y a une surcharge de travail constante et une augmentation des ratios non sécuritaires, d’après M. Pronovost. Selon la convention collective, c’est normalement 20 enfants pour un éducateur, ça peut aller parfois jusqu'à 30, 35, 40 , lâche-t-il.

Les gens quittent le navire, le navire est déjà à la dérive, on quitte en plus. Donc là, on va créer encore plus d’augmentation de ratios.

La tête dans le sable c’est assez , décoche M. Pronovost, à l’intention du ministre de l’Éducation. Il croit que les heures fractionnées et le peu d’heures de travail empêchent une bonne rétention des éducatrices.

À titre d’exemple, au sein des membres de sa fédération, il évoque que 2055 professionnels travaillent moins de 15 heures par semaine, tandis que 6850 travaillent entre 15 et 20 heures par semaine.

La pénurie de main-d'œuvre pourrait en partie se régler si on donnait de meilleures conditions et si on donnait plus d’heures de travail , pense M. Pronovost.

Annie Charland, présidente du secteur scolaire pour la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) croit également que si [la situation] continue dans ce sens-là, je pense qu'on va frapper un mur dans nos écoles .

Avec les informations de Guylaine Bussière