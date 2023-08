Une série de manœuvres illégales ont été observées jeudi soir sur l’autoroute 55 à Bécancour. Au moins sept véhicules, dont un poids lourd, ont choisi de traverser un terre-plein pour éviter un bouchon de circulation.

L’événement s’est produit tout juste avant le pont Laviolette, à quelques pas d’une zone de travaux. Une vidéo où on peut observer la scène a été publiée sur Facebook et est rapidement devenue virale.

Un poids lourd tente sa chance en premier et quelques secondes plus tard d’autres s’y risquent. On voit que l'indiscipline peut être contagieuse , dénonce l’instructeur en conduite d’urgence Bertrand Godin.

0:29 Laurent Corriveau, un automobiliste qui circulait sur l'autoroute 55, a été témoin d'actes de conduite dangereuse. Photo : Capture d'écran/Facebook/Laurent Corriveau

Un accident a failli se produire tout juste après qu’un automobiliste eut franchi le terre-plein. Un fardier qui circulait à pleine vitesse sur la voie rapide a évité de justesse un des automobilistes impatients.

De traverser un terre-plein comme ça, c’est certain qu’on met la vie des gens à risque.

M. Godin s’explique mal ce comportement. On se fout un peu des gens aussi lorsqu’on décide de passer devant des gens comme ça. Ce sont des choses qu’on ne fait même pas à pied. Lorsqu’on est dans une ligne pour aller au restaurant, s’il y en a un qui passe devant, il risque de manger une taloche derrière la tête.

Publicité

Des vies en jeu

Pour la Sûreté du Québec (SQ), un tel geste est susceptible de causer la mort. La SQ est grandement préoccupée par les comportements adoptés par les différents usagers du réseau routier , confie son lieutenant responsable du service de la sécurité routière et récréotouristique, Francis Bernardin.

Les contrevenants s'exposent à une amende de 1000 $ et à quatre points d’inaptitude. Des accusations criminelles peuvent aussi être portées si une personne subit des lésions corporelles après un accident.

La SQ pourrait faire enquête dans le dossier. Ce sont les conducteurs et non les propriétaires des véhicules qui s'exposent aux sanctions. Les numéros de plaque à eux seuls ne permettent pas toujours de retracer les conducteurs. Des bandes vidéos ou des témoins sont souvent nécessaires pour prouver l'identité du conducteur.

Des règles à garder en tête

De son côté, la porte-parole régionale du ministère des Transports, Roxanne Pellerin, rappelle que les règles et les configurations ne sont pas là pour rien.

Publicité

Elle mentionne qu’il est important de respecter la signalisation et d’adapter sa conduite. Selon elle, partir plus tôt est une façon de se rendre à destination sans mettre en danger personne.

Quand on circule sur le réseau, il y a des vies qui sont en jeu. Il y a la nôtre et il y a celle des autres , ajoute Mme Pellerin.

Un bris à l’approche du pont

Le ralentissement que souhaitaient contourner les automobilistes a été causé par le bris d’une plaque de pontage à l’approche du pont.

La direction nord a été complètement fermée pendant une vingtaine de minutes pour l’intervention. Un peu avant, une voie sur deux a été fermée pendant trente minutes.

Avec les informations de Jonathan Roberge et Louis Cloutier