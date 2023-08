La police de Saskatoon veut un rapport pour mieux aider les personnes fréquemment arrêtées

À Saskatoon, un groupe de personnes connues des services de police peinent à trouver un logement après leur libération. Afin de mieux les aider, la Ville de Saskatoon a présenté jeudi une motion au Bureau des commissaires de police demandant une enquête approfondie sur le sujet.

Ce groupe de personnes, au nombre de 79 personnes, fréquente les cellules de détention, passant de 10 nuits à 140 au cours de l'année écoulée, selon le chef du Service de police de Saskatoon, Troy Cooper.

Ces personnes, a-t-il ajouté, sont souvent aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie et ont des besoins plus complexes que les autres en matière de logement.

Lorsque nous essayons de leur trouver un soutien, nous constatons qu'elles ne bénéficient pas d'un soutien adapté à leurs besoins , a déclaré M. Cooper. Certaines personnes refusent les services, a-t-il ajouté.

Lors de la présentation de cette motion, le maire de Saskatoon, Charlie Clark, a indiqué qu' il s'agissait de comprendre l'interaction entre ces personnes et la police afin de mieux déterminer leurs besoins.

La motion demande à la police d'inclure des informations sur la fréquence de détention des individus, des détails sur leur libération et des recommandations pour la gestion des cas et l'orientation vers un soutien.

En juin dernier, la présidente du Bureau des commissaires de la police de Saskatoon, Jyotsna Custead, a envoyé une lettre à la province pour lui faire part du besoin urgent d'installations et de soutien pour les personnes ayant des besoins complexes .

En 2022, les appels à l'aide ont dépassé tous les autres appels de service , selon la lettre.

Cela détourne la police d'autres problèmes, et comme il n'y a pas d'endroit où emmener les gens, le problème n'est pas résolu , indique la lettre.

En réponse, la province a présenté les investissements réalisés dans les domaines de la santé mentale, de la toxicomanie et du logement, tout en reconnaissant qu'il restait encore beaucoup à faire.

La police va vérifier ses pratiques d'embauche

Pour faire face avec la plus grande efficacité à autant de défis, la police a aussi besoin d'étoffer ses effectifs. Mais un rapport de la Commission sur la diversité, l'équité et l'inclusion, également présenté jeudi, expose l'incapacité du Service de police de Saskatoon à atteindre ses objectifs en matière de diversité au sein de ses équipes.

La police de Saskatoon s'efforce de diversifier ses rangs en recrutant davantage d'employés d'origines différentes.

Même si le rapport fait état de subtils changements entre 2017 et 2022, il y a encore place à l’amélioration.

Nous savons que la diversité a de la valeur , a déclaré M. Cooper.

La police de Saskatoon s'efforce de diversifier ses rangs en recrutant davantage d'employés, agents assermentés et administrateurs qui sont des femmes, des autochtones, des membres d'une minorité visible ou qui souffrent d'un handicap.

Michele Arscott, du Service de police de Saskatoon, a déclaré que la police avait lancé un appel d'offres pour une vérification visant à identifier les obstacles systémiques dans son mode de recrutement, à examiner ses politiques en matière de ressources humaines et à contribuer à la mise en place de changements.

De son côté, l’éducatrice et militante de la lutte contre le racisme, Natalya Mason, a déclaré que les forces de police devaient s'attaquer au racisme systémique dans le maintien de l'ordre et former leurs agents pour que les diverses communautés se sentent plus en sécurité.

Selon elle, le fait d'amener des populations racialement diverses à se sentir plus en sécurité pourrait aider les forces de police à recruter des travailleurs plus diversifiés.

