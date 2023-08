La tension continue de monter entre les représentants de la communauté innue de Uashat mak Mani-Utenam et la minière Murchison Minerals. Des élus ont livré un message en main propre à la compagnie, sur le territoire traditionnel innu du Nitassinan, où elle mène des travaux exploratoires.

Il y a une semaine, le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam a adressé une lettre ouverte aux actionnaires de la compagnie. Dans cette missive, il réaffirmait sa position contre l’exploration minière dans le Nitassinan et demandait aux actionnaires de la minière de tenir compte de leurs droits.

Cette fois, plusieurs représentants de la communauté se sont rendus en hélicoptère au poste Uapishka, au réservoir Manicouagan, à quelque 200 kilomètres au nord de Baie-Comeau.

Le bureau de la protection des droits et du territoire est dirigé par André Michel. Cette instance a été conçue pour donner à la communauté les moyens de gérer son territoire et les ressources qu'il contient.

Le conseiller de Uashat mak Mani-utenam, Kenny Régis et le directeur du bureau de la protection des droits et du territoire, André Michel, étaient parmi eux.

Une vidéo de la confrontation a été publiée sur les réseaux sociaux et partagée des centaines de fois. On y voit d’abord Kenny Régis donner un avis d’éviction à un représentant de Murchison Minerals, qui répond de la sorte : Murchison va continuer son travail non invasif en vertu des obligations légales qui nous sont imposées par le gouvernement et offre la possibilité [au conseil de bande] de venir constater les travaux effectués sur les lieux de notre travail.

Le conseiller Kenny Regis n’hésite pas avant de réfuter l’invitation. Alors que vous avez refusé à quatre reprises de quitter les lieux, pour quelle raison on accepterait votre invitation? réplique-t-il. Kenny Regis évoque aussi la possibilité que des membres de la communauté viennent de leur propre chef occuper le territoire où la minière a des claims.

Des agents de la SQ étaient présents lors de la rencontre, qui s'est déroulée pacifiquement.

De Uapishka, il est possible de voir l'astroblème de Manicouagan, surnommé « l'œil du Québec ».

L'exploration est légale selon une loi contestée

En dépit des contestations, la présence de Murchison Minerals est légale dans le Nitassinan, en vertu de la Loi sur les mines du Québec.

Article 26 : Nul ne peut interdire ou rendre difficile l’accès d’un terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine de l’État à celui qui le prospecte.

Article 65 : Le titulaire de claim a droit d’accès au terrain qui en fait l’objet et peut y faire tout travail d’exploration. Source : Loi sur les mines

Cependant, cette loi est très critiquée, et même jugée anticonstitutionnelle par certains.

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et affirme explicitement les droits existants ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada.

La Cour suprême du Canada a clairement affirmé que des revendications crédibles de droit engendrent des obligations constitutionnelles, comme celles de consulter et d'accommoder les peuples autochtones , résume la professeure de droit à l’Université d’Ottawa, Sophie Thériault.

À l'heure actuelle, rien n'oblige le détenteur d'un claim minier à consulter les communautés ni à obtenir leur autorisation pour explorer le territoire visé.

Selon la politique de consultation des communautés autochtones propre au secteur minier, le promoteur est invité: à informer la communauté autochtone des travaux d’exploration qu’il entend réaliser au moins 30 jours avant le début des travaux;

à répondre aux questions formulées par la communauté

à prendre en considération les préoccupations relatives aux travaux projetés;

à discuter de mesures pouvant mener à des mesures de mitigation volontaires ou d’accommodement Source : ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Sophie Thériault est d’avis que la Loi sur les mines est incompatible avec l’article 35 de la Charte. Les fondements de la Loi sur les mines et le régime des claims miniers ont été établis au 19e siècle alors qu’on ignorait et bafouait systématiquement les droits des autochtones , mentionne la professeure de droit.

Les claims miniers, qui permettent à son titulaire d'exploiter un territoire donné, sont obtenus grâce à une simple visite sur un site web, Gestim. Mme Thériault rappelle qu'ils sont attribués sur le principe du premier arrivé, premier servi, pour moins de 100 $.

Le régime est structuré d’une telle façon qu’il est pratiquement impossible de consulter les peuples autochtones lorsque les claims sont revendiqués sur les territoires, à cause du système du "click and claim".

D’ailleurs, des contestations judiciaires sont en cours par les Anishnabe du lac Barrière, en Outaouais.

Un changement envisagé

Face aux multiples critiques formulées contre sa Loi sur les mines, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) a indiqué œuvrer à la mise en application d’un changement à la loi.

Cette modification obligerait les compagnies à obtenir une autorisation du MRNF avant de réaliser tous travaux d’exploration à impacts et à établir les conditions pour diminuer les impacts sur le milieu de vie.

La professeure à la faculté de droit à l'Université d'Ottawa, Sophie Thériault.

Ce serait un pas dans la bonne direction, selon la professeure Sophie Thériault. Cette modification, quand elle sera en vigueur, est certainement une avancée. Elle va déclencher l’obligation de consulter [les communautés], tout dépend de ce que l'on entend par "travaux à impacts".

Murchison Minerals n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie