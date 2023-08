Distribution de sacs à dos à Saskatoon pour la rentrée scolaire

Le Conseil tribal de Saskatoon (STC) et le White Buffalo Youth Lodge ont distribué environ 3000 sacs à dos remplis de fournitures scolaires nécessaires pour la rentrée à de jeunes élèves, vendredi.

Lors de cet événement annuel qui s'est déroulé au sein de l'établissement de loisirs White Buffalo Youth Lodge, chaque sac à dos est rempli de tout ce qui est nécessaire pour bien commencer une nouvelle année scolaire.

Les sacs à dos sont disponibles selon le principe de premier arrivé, premier servi.

L'année dernière, les 2500 sacs à dos disponibles avaient été distribués avant midi.

Les équipes sportives telles que les Blades et les Rush de Saskatoon ont, pour leur part, fourni des tuques, des mitaines et des foulards aux jeunes. Des souliers de course et des brosses à dents ont aussi été distribués.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du Conseil tribal de Saskatoon (STC), Mark Arcand. Photo : Radio-Canada / Chanss Lagaden

Il s'agit de se rassembler exclusivement en tant que communauté pour aider à élever les enfants. Je pense que nous montrons l'exemple en faisant en sorte que tous nos partenaires investissent dans notre communauté pour aider les gens à se rassembler , indique Mark Arcand, le chef de la STC .

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Saskatoon, Charlie Clark, était aussi présent lors de cet événement. Photo : Radio-Canada / Chanss Lagaden

Le maire de Saskatoon, Charlie Clark, souligne qu’il est important pour les enfants d’avoir de bons matériels scolaires pour aller en classe. Il se dit aussi conscient du fait que les prix de ces fournitures augmentent d’année en année.

L'impact de l'inflation et de la pauvreté s'accroît dans notre communauté et dans l'ensemble de la province et nous devons inverser la tendance pour que les familles n'aient pas à s'inquiéter autant qu'elles le font actuellement.

Charlie Clark souligne aussi que les familles bénéficiaires sont issues de divers milieux.

Publicité

Le travail effectué par le Conseil Tribal de Saskatoon et le White Buffalo Youth Lodge ouvre la porte aux familles de nouveaux arrivants, aux familles à faible revenu, aux familles caucasiennes, aux familles des Premières Nations, aux familles métisses , affirme-t-il. Il est ouvert à tout le monde.

Un événement qui fait une différence

Matt Kowbel est père de deux garçons, dont un en cinquième et l'autre onzième année:.

Ouvrir en mode plein écran Le père de famille, Matt Kowbel, est très reconnaissant de cette initiative. Photo : Radio-Canada / Chanss Lagaden

Je suis invalide depuis 9 ans. J'ai deux implants de neuromodulation . J'étais en fauteuil roulant, mais je marche à nouveau, explique-t-il.

Ce don nous aide à la rentrée scolaire. C'est énorme.

Selon Matt Kowbel, les frais déboursés pour la rentrée scolaire varient de 500 $ dès la maternelle et peuvent grimper jusqu’à 1000 $ pour l’école secondaire: