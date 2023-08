Oust, les classiques! Pour la rentrée, on remplit le bar de nouveaux produits. En voici quatre à découvrir.

Clin d’œil estival

Ouvrir en mode plein écran Portage Plage, Code SAQ : 15090660, 39,50 $ Photo : Gracieuseté : SAQ

L’été n’a pas été aussi ensoleillé que souhaité? Qu'à cela ne tienne! Ce nouveau gin québécois recharge les batteries en nous transportant sous le soleil dans les Caraïbes. La compagnie Club Local a créé un assemblage audacieux de goyave, de basilic et de lime. L’équilibre entre les saveurs fruitées et la fraîcheur des herbes et des agrumes est impeccable. Pas besoin de sortir le shaker pour l’apprécier. Il suffit de le mélanger avec du tonic au pamplemousse. Voilà!

Rêver ailleurs

Ouvrir en mode plein écran Clos Henri Marlborough 2022, Code SAQ : 15123100, 23,90 $ Photo : Gracieuseté : SAQ

La famille Bourgeois produit du vin dans la Loire depuis 10 générations. Établi au pied de Sancerre, le domaine se spécialise dans la production de sauvignon blanc et de pinot noir. En 2009, la famille Bourgeois a voulu relever de nouveaux défis. Elle a planté des vignes à l’autre bout de la planète dans une région reconnue pour le sauvignon et le pinot : Malborough en Nouvelle- Zélande. D’un côté comme de l’autre de l’équateur, elle réussit avec brio à exprimer le terroir. Ce blanc rappelle les parfums de pain grillé et de noyaux de pêche. L’attaque fruitée se prolonge dans une texture ronde et longue.

Beau, bon, bio

Ouvrir en mode plein écran Parés Baltà Mas Petit Penedes 2019 Code SAQ 13557828, 18,95 $ Photo : Gracieuseté : SAQ

Le domaine catalan Parès Balta s’est fait connaître au Québec grâce à ses vins mousseux. Pourtant, la famille Cuisiné élabore du rouge depuis bien plus longtemps. Elle démontre son savoir-faire dans cet assemblage de cabernet-sauvignon et de grenache, vendu à bon prix. Sa robe de couleur rubis très foncé laisse deviner que le vin a déjà quelques années (quatre ans) avec ses reflets cuivrés. Dans le verre, son bouquet est complexe. Des notes de réglisse et de prune s’ajoutent aux parfums de fruits noirs, d’épices douces et de feuilles d’automne. La bouche est encore croquante et corsée, idéale pour accompagner les côtes levées.

Whisky atypique

Ouvrir en mode plein écran Cirka No3 , Code SAQ : 14713343, 85,50 $ Photo : Gracieuseté : SAQ

Depuis près de 10 ans, la distillerie Cirka à Montréal met en valeur le terroir québécois avec ses spiritueux. Un de ses derniers nés, le whisky #03 possède des parfums charmeurs de chocolat et de café grâce à l’utilisation de seigle malté. La texture est bonifiée par le vieillissement en fûts de sherry Oloroso. Réconfortant, il plaira aux amateurs de whisky japonais.