Les conditions météorologiques pourraient augmenter le risque d'une activité « extrême » des feux de forêt dans plusieurs régions des Territoires du Nord-Ouest vendredi.

Cela fait deux semaines qu'un feu a détruit près de 90 % de la communauté d’Enterprise, au sud de Hay River. Les conditions météorologiques prévues pour la région sont maintenant semblables à ce qu'elles étaient à ce moment-là, soit un temps sec et chaud avec du vent soufflant en rafales.

Sans les protections en place et le travail des pompiers, l'incendie pourrait se déplacer de 5 à 6 km/h , indique la Ville de Hay River. Les trois prochains jours verront un risque élevé de feu .

Toutes les équipes reviendront à Hay River si les conditions venaient à empirer afin d’avoir le meilleur effet pour réduire les risques de feu pour la ville , explique la Municipalité dans son plan.

La fumée limite la lutte à Fort Smith

La région de Forth Smith, évacuée depuis le 12 août en raison d’un incendie à proximité de la ville, peut s’attendre à une météo semblable dans les prochains jours.

Nous anticipons une journée difficile pour la lutte contre les feux, selon la météo prévue , soulignent les autorités du parc national Wood Buffalo dans un communiqué.

Selon la mise à jour, il y a eu une activité extrême du feu jeudi dans la partie nord-ouest du brasier qui se trouve près de Thebacha, juste au nord de Fort Smith. Les équipes en place ont activé les gicleurs pour protéger les structures de la région.

La mauvaise visibilité provoquée par la fumée a limité l’utilisation d’hélicoptères et d’avions-citernes.

Les vents vont tester les défenses de Yellowknife

Vendredi matin, l'agente d'information sur les incendies pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Jessica Davey-Quantick, a indiqué que les rafales pousseront le feu, toujours à une quinzaine de kilomètres des limites de Yellowknife, vers la capitale.

S’ajoutent à cela des températures anormalement élevées, avec environ 26 degrés Celsius attendus à Yellowknife, ce qui, selon Jessica Davey-Quantick, pourrait mettre au défi nos défenses .

Elle compare ces conditions à une personne qui soufflerait sur un feu de camp et indique que plus de fumée et de flammes sont attendues. Des équipes, aidées d’équipements lourds, continuent de travailler à renforcer ces lignes de défense autour de Yellowknife.