La Caisse Desjardins de la Matanie fait peau neuve

La Caisse populaire Desjardins de la Matanie investira 7 M $ pour construire un nouveau siège social au centre-ville de Matane.

La Caisse a finalement fait son lit après une réflexion entamée avant la pandémie. Le nouvel édifice s’élèvera sur le site du bâtiment de Desjardins situé sur la rue Bon-Pasteur.

La présentation du projet a été effectuée la semaine dernière. Les architectes Goulet et Lebel ont conçu un bâtiment de deux étages dont l’ossature sera en bois laminé collé.

Le bois, l’acier, l’aluminium et le verre seront en vedette. Le directeur général de la Caisse, Lynn Francoeur, explique que la démolition de l’édifice actuel devrait se faire à l’automne pour un chantier de construction d’environ 18 mois.

Temporairement, l’équipe de Desjardins, qui travaille au centre-ville, déménagera au centre de services à la clientèle de la rue Thibault. Cependant, explique M. Francoeur, l'objectif de notre nouvelle construction est de faire en sorte de regrouper tout le monde sous le même toit pour avoir une meilleure synergie et offrir tous les services, que ce soit pour Desjardins entreprises, services, Signature Desjardins, Valeurs mobilières Desjardins et Gestion privée Desjardins. Tout, sous le même toit.

Lynn Francoeur rappelle que le partage entre les services de la rue Bon-Pasteur et de la rue Thibault avait été difficilement accueilli par certains membres. Ç’avait créé certains émois auprès de notre clientèle, on a écouté attentivement, ça fait partie des réflexions.

Ainsi, poursuit le directeur de la Caisse de la Matanie, les membres n’auront plus à se demander s’ils doivent se rendre à Saint-Rédempteur ou au centre-ville.

À la fine pointe de la technologie, l’immeuble a aussi été conçu en fonction de l’émergence du télétravail, mais aussi de la prestation de services à distance. Ça nous permet de poursuivre cette évolution culturelle, cette évolution technologique avec nos membres et clients.

L’édifice sera donc moins imposant puisque le nombre de pieds carrés nécessaires devient moins important avec le recours de plus en plus fréquent à ces nouvelles technologies. Un peu plus de 70 employés travailleront au nouveau siège social.

Desjardins n’a pas encore évalué ce qu’il adviendra de l’immeuble de la rue Thibault. Une vente n’est pas exclue.