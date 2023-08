Un peu partout dans le Nord de l’Ontario, les ressources des centres d’hébergement pour femmes sont surchargées, alors que plusieurs facteurs économiques font en sorte que les utilisatrices de ces refuges s’y retrouvent en trop grand nombre.

Le refuge pour femmes francophones Ellevive de Timmins déborde et a du mal à accueillir de nouvelles clientes.

Ce logement temporaire d’urgence pour femmes qui fuient une relation violente ou abusive est plein, car selon sa directrice générale Chantal Mailloux, les séjours des clientes durent de plus en plus longtemps.

Normalement c’est temporaire, donc on donne environ six à huit semaines pour aider la femme à mettre les choses en place, pour trouver un logement et ensuite, s’installer dans son logement , explique-t-elle.

Mais la hausse du coût de la vie et des coûts de logement vient allonger considérablement cet échéancier.

Ce qui arrive c’est qu’il n’y a pas beaucoup de logements qui sont disponibles et encore moins qui sont abordables, alors le séjour des femmes à la maison d’hébergement est souvent beaucoup plus long, ce qui empêche d’autres femmes de pouvoir bénéficier d’une place.

Mme Mailloux affirme que le séjour des clientes peut parfois être rallongé de trois à six mois au sein du refuge.

Elle ajoute que d’avoir un refuge plein ajoute des coûts notamment au niveau de l’épicerie, qui coûte aussi plus cher depuis plus d’un an .

Cette tendance s’observe un peu partout dans le Nord de l’Ontario, et la région de Sudbury n’est pas différente.

Gaëtane Pharand, directrice générale du Centre Victoria pour femmes à Sudbury, constate que ces délais s’allongent même dans les refuges de transition, qui accueillent généralement des clientes pour de plus longues périodes.

On nous dit que même pour ces appartements de deuxième étape, qui peuvent accueillir les femmes pendant un an, ça dure parfois beaucoup plus longtemps que ça, et que même certaines maisons sont obligées de refuser des femmes.

Le YWCA de Sudbury, qui dispose de 32 lits dans 18 chambres, est lui aussi au maximum de sa capacité et doit refuser des gens, déplore Marlene Gorman, directrice générale de l’organisme.

Selon elle, le manque de logements abordables en province et même partout au pays est la cause principale de cette surpopulation dans les refuges.

Le logement comme seule solution

Pour régler la crise, les intervenantes affirment que l'accès au logement doit être la priorité.

Marlene Gorman affirme que les différents niveaux de gouvernement doivent s’entendre pour investir dans le logement abordable, en commençant par les paliers qui ont le plus de pouvoir fiscal.

Notre municipalité fait son possible au niveau local, mais nous ne pouvons pas régler ce problème avec nos taxes municipales, c’est un enjeu qui doit être financé par le gouvernement fédéral , dit-elle.

Gaëtane Pharand affirme que des discussions entre les organismes qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et le sans-abrisme de la région de Sudbury sont en cours pour tenter d’en arriver à de possibles collaborations entre les services offerts.

Elle déplore toutefois que ce travail ait à être fait alors que les besoins sont pressants.

Lorsqu’on planifie notre développement économique, lorsqu’on planifie la construction de logements en analysant la démographie du pays, on doit justement se prémunir d’outils de ressources et de plans pour construire, non pas attendre qu’on soit confrontés à la crise , soutient-elle.

En réponse par courriel, un porte-parole du ministère des Affaires municipales et du Logement indique que l’Ontario s’était engagé à construire 1,5 million de logements d’ici 2031 et qu’il s’était engagé à investir davantage dans son programme de prévention du sans-abrisme et de logement assisté pour Autochtones portant son investissement annuel total à près de 700 millions de dollars.

Trop de femmes, en particulier celles qui fuient la violence conjugale, ont de la difficulté à trouver le logement dont elles ont besoin , a pour sa part déclaré un porte-parole du ministère fédéral du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités.

C'est pourquoi, plus tôt cette année, nous avons annoncé un investissement de 103 millions de dollars dans le cadre de la stratégie de prévention de la violence pour 178 unités d'hébergement et de transition dans 21 communautés autochtones à travers le pays.

