Le Conseil scolaire francophone de la C.-B. se cherche un nouveau secrétaire-trésorier

Le secrétaire-trésorier du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) a quitté son poste un peu moins de deux ans après avoir commencé son mandat officiellement. Le CSF précise que Simon Couture a décidé de réorienter sa carrière.

Il a été impossible de parler à Simon Couture ou à quelqu'un du CSF pour obtenir plus de détails. La Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique n’a pas voulu commenter non plus.

Dans le bref communiqué de presse, le CSF remercie M. Couture de ses nombreuses années de service, notamment pendant plus de 15 ans à titre de directeur des finances.

Dans ce même communiqué, il est également indiqué que M. Couture aimerait remercier le conseil d’administration, le personnel et les membres du CSF de lui avoir donné l’occasion de servir la communauté. La directrice générale adjointe Fariba Daragahi occupera le poste de secrétaire-trésorier par intérim jusqu’à ce qu'une personne remplaçante soit trouvée.

Notons que Simon Couture était arrivé au poste de secrétaire-trésorier après Lucie Pineau, d'abord par intérim, qui elle, n'avait conservé son poste que pendant 10 mois.

Défis de recrutement

La directrice de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest, Yvonne Careen, est également présidente du Regroupement national des directions générales de l'éducation.

Yvonne Careen, la présidente du Regroupement national des directions générales de l’éducation, ne peut pas commenter la situation du CSF, mais elle en connait beaucoup sur les défis de recrutement et de rétention des cadres des commissions scolaires.

La directrice de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest rappelle qu’il faut aller puiser dans un tout petit bassin de francophones qui ont la formation, l’expérience, la capacité et le désir d’accepter ce genre de poste.

Ces postes-là sont des postes très exigeants en fait de connaissances et d'adaptabilité et juste être capable de de pivoter rapidement pour être devant un conseil d'administration, ensuite devant un public, devant les médias, devant les parents , explique la présidente. Alors ça prend toute une gamme d'habiletés spécifiques pour pouvoir accéder à ces postes-là , admet-elle.

Elle ajoute que les défis sont d'autant plus grands parce qu’il s’agit de conseils scolaires dans des contextes linguistiques minoritaires.

Là, on ajoute une couche de complexité dans le sens où on a des batailles juridiques auxquelles on fait face [...] et on a des niveaux de financement qui ne sont pas souvent adéquats.

Le droit à l'éducation francophone au Canada se joue souvent devant les tribunaux comme lors de ce procès des francophones de la C.-B. contre la province, devant la Cour suprême du Canada déplacée à Winnipeg.

Le professeur et chercheur à la faculté d'éducation au 2e cycle en administration de l'éducation à l'université de Saint-Boniface, Jules Rocque, abonde dans le même sens.

Les conseils scolaires francophones en milieu minoritaire doivent non seulement remplir le même mandat que celui tous les systèmes d’éducation au pays, mais ils doivent aussi répondre à des exigences uniques, celles de contribuer à la construction identitaire.

Il faut contribuer à l’épanouissement de nos communautés francophones. C’est ce mandat social qui vient se greffer à un système qui a les mêmes exigences et attentes [que celles de la majorité].

Il ajoute que les luttes juridiques pour l’éducation en français sont aussi un facteur épuisant.

En plus de tout ce qu'on gère dans une commission scolaire, que ce soit au niveau du recrutement, que ce soit au niveau du transport, de l'infrastructure et la mise en œuvre de nouvelles initiatives de la province, vient s'ajouter cette lourde tâche de compétences requises en matière juridique et politique.

Le chercheur croit que pour toute organisation qui veut bien recruter et retenir ses employés, il faut tenir compte de la qualité de vie, la satisfaction et la motivation des gens au travail. Il faut aussi faire un travail pour comprendre lesquels de ces éléments sont un irritant à l’intérieur de la structure.

Yvonne Careen croit aussi que toute organisation qui va mal doit faire l’exercice de peler les couches de l'oignon pour trouver le bât qui blesse et le réparer. Si on est en mesure de faire ça, les choses se récupèrent et on est capable de recoudre et de remettre les choses en place.

Elle croit aussi que les conseils d’administration ont la responsabilité de préparer les successions et les parents ont le devoir de s’informer et de s’impliquer.