Les défis de la police calgarienne face au crime organisé

À Calgary, les policiers font face à de nouveaux défis alors que le paysage du crime organisé continue d'évoluer, notamment sous l'impulsion du trafic de drogue.

La police de Calgary affirme que les enquêteurs travaillent de manière proactive, afin de prévenir les fusillades dans les lieux publics, comme celle qui a coûté la vie à un homme de 23 ans, tué par balle dans le stationnement du supermarché Market Mall au début de ce mois. Selon la police, il s'agit du troisième homicide lié au crime organisé depuis le début de l'année.

L'inspectrice de police Jodi Gach affirme que le paysage du crime organisé a changé à Calgary. Historiquement, nous avions deux gangs à savoir, les Fresh Off the Boat (FOB) et les Fresh Off The Boat Killers (FK), avec une structure hiérarchique où tout le monde recevait des ordres du même chef. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui.

Pour illustrer la façon dont les choses ont changé, Jodi Gach cite deux incidents qui ont eu lieu durant le Stampede de Calgary, au début du mois de juillet.

Le 6 juillet, la police a arrêté un homme transportant une arme de poing dans un sac dans un restaurant du centre-ville. Un peu plus d'une semaine plus tard, trois autres personnes armées ont été arrêtées lors d'un contrôle routier. Ces incidents ne sont pas liés entre eux, mais ils illustrent les difficultés que pose le suivi des allégeances fluctuantes, soutient Jodi Gach.

Des crimes motivés par le profit

Le professeur du département de criminologie de l'Université Saint Mary's d'Halifax et auteur de Iced : The Story of Organized Crime in Canada, Stephen Schneider, explique que, au cours des trois dernières décennies, la criminalité organisée a pris de l'ampleur en profitant des avancées technologiques et d'outils tels que le web clandestin pour internationaliser ses activités.

En ce qui concerne l’évolution du crime organisé, Calgary n’est pas différente des autres grandes villes, affirme Stephen Schneider. Calgary est inextricablement liée à Vancouver. Une grande partie des drogues qui entrent à Calgary passent par le port de Vancouver. Il en va de même pour le trafic d'êtres humains.

Stephen Schneider dit que la façon dont les groupes criminels travaillent continue d’évoluer. Dans le paysage actuel, les grands groupes criminels comme les Hells Angels, qui ont encore des associés partout en Alberta, se composent d’un petit noyau de membres.

Bien que les associés puissent avoir une forte allégeance au groupe lui-même, dans de nombreux cas, ils agissent en tant qu'indépendants. Un jour, ils peuvent travailler avec des trafiquants d'êtres humains et les aider, et le lendemain, travailler avec leurs concurrents , explique le professeur.

En dehors de quelques gangs qui font exception, très peu de groupes exigent une adhésion préalable, selon Stephen Schneider. Oui, le crime organisé est très fluide. Il repose en grande partie sur le travail en réseau.

Dans son rapport public de 2022, le Service canadien de renseignements criminels indique que plus de 3000 groupes criminels organisés sont actifs ou sont soupçonnés d'être actifs au Canada. Il précise que la mondialisation a permis à des réseaux peu structurés d'agir à l'échelle internationale, ajoutant que les groupes criminels canadiens élargissent leur champ d'action géographique.

Le crime organisé est très entreprenant , affirme Stephen Schneider. Il s'agit d'aller toujours de l'avant, d'innover constamment, de trouver de nouveaux marchés, de maximiser les profits et de minimiser les risques.

Le professeur ajoute que le fait que les réseaux criminels étendent leurs activités au-delà des limites des juridictions locales complique la lutte contre la criminalité organisée, d'autant plus que les organisations utilisent des technologies qui évoluent rapidement.

