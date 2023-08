Une tempête intense et localisée occasionne d’importants dégâts à Winnipeg

Une importante tempête s’est abattue sur Winnipeg, jeudi soir. Dans certains quartiers du nord et de l’est de la ville, de gros grêlons et des vents puissants ont endommagé des voitures et des maisons.

Ça a été une soirée assez brutale, du point de vue météorologique, et ça a évidemment causé beaucoup de dégâts , affirme Brad Vrolijk, météorologue principal d'Environnement Canada.

Dans toute cette région, il y a eu des grêlons de la taille d'une balle de golf, 20 à 30 millimètres de pluie et des vents soufflant jusqu'à environ 90 ou 95 km/h , relate-t-il. Donc pour les gens dans cette zone, c'était probablement l'un des pires orages qu'ils aient vus à Winnipeg depuis un bon moment.

Une ligne d'orages s'est déclarée vers 18 h à l’est du lac Manitoba et la tempête la plus au sud a traversé Winnipeg, explique M. Vrolijk. La tempête s’est intensifiée à l’approche de la ville, et juste au moment où elle se dirigeait vers son extrémité nord, elle s’est vraiment, vraiment accélérée .

L’ouest et le nord du quartier Kildonan et Transcona comptent parmi les zones les plus touchées.

La tempête a ensuite progressé vers l’est, hors des limites de la ville. Scott Kehler, scientifique en chef et président de la firme Weatherlogics, indique que des vents de 133 km/h ont été enregistrés à Dugald, à environ 10 kilomètres de Winnipeg.

À Oak Point et Inwood, dans la région d’Entre-les-Lacs, les vents ont atteint 89 km/h.

La Ville de Winnipeg a répondu à plusieurs appels pour signaler des dommages et des arbres brisés. Des équipes ont commencé à ramasser les débris et poursuivront leur travail tout au long de la journée, indique par courriel un porte-parole.

Signalements liés à la tempête du 24 août, vendredi à 8 h : Arbres au sol ou branches cassées : 191

Dysfonctionnements des feux de circulation : 19

Bassins de drainage inondés : 18

Refoulement d'égout (propre) : 1

Environ 3000 ménages de Winnipeg demeurent sans électricité, indique pour sa part un porte-parole d’Hydro-Manitoba.

Des vents violents ont fait tomber les lignes électriques et les poteaux et les arbres sont entrés en contact avec les câbles , précise-t-il.

Les équipes d’Hydro-Manitoba travaillent à l’heure actuelle pour rétablir le courant, mais aucune heure n’a été estimée pour le rétablissement .

À Winnipeg, les quartiers Kildonan et Transcona sont parmi les zones les plus touchées. Photo : Radio-Canada

« Tout tourbillonnait »

Chris Kerr et sa femme, des résidents d’East Kildonan, étaient à la maison lorsque la tempête a traversé leur quartier. Nous avons tous les deux eu peur. Nous avons couru jusqu’au sous-sol et nous nous sommes cachés sous les escaliers , raconte M. Kerr.

Les grêlons et le vent ont endommagé leur pavillon de jardin ainsi que le revêtement et le toit de leur maison. Nous attendons que l'assurance vienne et évalue le tout .

Chris Kerr, résident d'East Kildonan, constate les dégâts sur son pavillon de jardin. Photo : Radio-Canada

Le Winnipégois s’estime toutefois chanceux que l’arbre de leur cour avant, écrasé au sol, ne soit pas tombé sur leur maison ou leur voiture.

J’étais persuadée que mes fenêtres allaient casser , témoigne pour sa part Viola Davidson, une autre résidente du voisinage. Les grêlons donnaient l’impression que quelqu’un jetait des pierres dans la fenêtre et les arbres pliaient comme s’ils étaient des plumes , illustre-t-elle.

La tempête n’a duré qu’une quinzaine de minutes, s’étonnent les résidents du quartier. C'était très rapide , assure Viola Davidson. À ce moment-là, j’avais vraiment peur et puis la tempête est partie. C'était juste de la pluie et c’était terminé.

La vitre des fenêtres et les moustiquaires de cette maison de Garden City ont été brisées et déchirées par la grêle. Photo : Gracieuseté : Isabel Koch-Schulte

Un phénomène éclair

Ce genre de tempête est chose commune dans les Prairies, estime Scott Kehler. Ces dernières passent cependant majoritairement inaperçues et touchent des régions peu habitées, bien qu’elles puissent engendrer de graves dégâts, explique-t-il.

Toutefois, cette tempête s’est déployée particulièrement rapidement à Winnipeg, remarque Scott Kehler. À 17 h 30 hier soir, il n'y avait aucun signe d’orage à Winnipeg. Vers 18 h 30, une forte grêle commençait déjà à atteindre la ville.

Lorsqu’une tempête se développe aussi rapidement, une alerte publique ne peut être envoyée à temps, indique le météorologue.

Comparativement à d’autres systèmes d’alerte, comme ce qu’on retrouve aux États-Unis, les avis d’urgence sont envoyés à toute la population dans une vaste région. Avertir seulement les résidents qui habitent sur la zone de passage de la tempête permettrait d’offrir plus de précision sur la région touchée, estime Scott Kehler.

À l’heure actuelle, les recherches sont insuffisantes pour déterminer si les changements climatiques occasionneront davantage ou moins de tempêtes comme celle-là, affirme M. Kehler.

L'amélioration des outils de cueillette de données permettra de mieux comprendre et prédire de tels phénomènes dans l’avenir, croit-il.

Avec les informations de Victor Lhoest, Antoine Brière et Darren Bernhardt