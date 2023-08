Une Valdorienne qualifiée pour les Mondiaux d’Ironman à Hawaï

Mélanie Rocher a obtenu sa qualification pour les Championnats du monde féminins Ironman 2023, à Hawaï.

L’épreuve du triathlon, qui comprend 3,9 kilomètres de nage, 180 kilomètres de vélo et 42,2 kilomètres de course, sera disputée le 14 octobre prochain, à Kona.

La Valdorienne s’y est qualifiée en terminant au 24e rang de sa catégorie lors de l'Ironman de Mont-Tremblant, le week-end dernier, avec un temps de 12 heures et 48 minutes.

C’était mon premier triathlon longue distance sous la filière Ironman, confie-t-elle. Je le faisais d’abord pour le plaisir, pour accompagner mon amie, qui avait cet objectif pour ses 50 ans. J’aurais été très satisfaite de le finir en 13 heures ou 13 heures et demie. Mon résultat a été une grande surprise. Ça s’est vraiment bien passé.

Mélanie Rocher s'implique dans le milieu du sport en Abitibi-Témiscamingue en occupant la présidence du Tour de l'Abitibi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Mélanie Rocher a appris sa qualification pour Hawaï le lendemain de sa course, quand trois concurrentes ont décliné l’une des 21 places disponibles chez les femmes de 45-49 ans. Elle y sera accompagnée par son amie, Christine Beausoleil, une ex-Abitibienne qui s’est elle aussi qualifiée, chez les 50-54 ans.

Je n’y pensais pas trop, mais des gens me disaient avant la course que j’avais des chances de me qualifier , souligne la Valdorienne.

Je me demandais si j’étais prête pour ça, surtout que ça entraîne aussi des dépenses importantes. Finalement, je me suis dit qu’à 47 ans, c’était peut-être la chance d’une vie. J’ai levé la main et je me suis dit advienne que pourra. Je n’y crois pas encore. Je me pince tous les jours.

Adepte du triathlon depuis 2018, Mélanie Rocher estime qu’il faut de 12 à 14 heures d’entraînement par semaine pour se préparer à une épreuve Ironman.