La Table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain lance une pétition pour demander au gouvernement provincial de s'engager dans la lutte contre l'inflation alimentaire, a annoncé l'organisation dans une conférence de presse, vendredi matin.

L'organisme demande au gouvernement qu'une législation soit adoptée et qu'un débat soit tenu à l'Assemblée nationale pour mettre en lumière le scandale de la hausse des denrées alimentaires et des profits excessifs ainsi [engendrés] , peut-on lire dans un communiqué.

La Table, qui représente 50 groupes communautaires qui s'attardent à l'insécurité alimentaire, souhaite que les surprofits réalisés par les grandes entreprises d'alimentation soient imposés à la hauteur de 35 %, et que le montant ainsi récolté soit redistribué à la population selon le revenu des citoyens.

L'organisme définit les surprofits comme tous les profits de l'année en cours accumulés sur notre territoire dépassant la moyenne de ces cinq dernières années .

On ne peut plus attendre que ça se détériore encore plus , a affirmé Jean-Paul Faniel, directeur général de la Table, qui a aussi qualifié la situation actuelle de dramatique .

Pendant qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches, il y en a d'autres qui vident les leurs pour tout simplement se nourrir.

La pandémie a profité aux grandes entreprises alimentaires, qui continuent de présenter de bons résultats financiers.

Publicité

Au printemps dernier, l'épicier Metro a gagné des parts de marché dans un contexte de forte inflation alimentaire. Au cours du trimestre, l'inflation alimentaire chez Metro avait d'ailleurs avoisiné les 8 %.

En ce qui concerne Loblaw, l'entreprise a affiché, à la fin du mois de juillet, un profit de 508 millions de dollars pour le trimestre clos le 17 juin, ce qui représentait une augmentation de 31,3 % par rapport à celui de la même période l'an dernier.