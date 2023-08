Québec solidaire : « Les gens de Jean-Talon méritent mieux que du lançage de bouette »

Les électeurs de Jean-Talon se sont fait courtiser par le Parti libéral du Québec (PLQ) et Québec solidaire (QS) vendredi, au lendemain de la dispute entre la Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti québécois (PQ) qui s’accusent de mentir au sujet du candidat péquiste Pascal Paradis. Le PLQ et QS tentent tous deux d’éviter les jets de boue en affirmant que leur candidat respectif n’entrera pas dans les « chicanes de famille ».

Deux conférences de presse, deux partis qui souhaitent arracher la circonscription à la CAQ , et des formulations très semblables dans un camp comme dans l’autre. Le PLQ présentait officiellement Élise Avard-Bernier en matinée.

Au restaurant Montego, dans le quartier Sillery, le chef par intérim du parti, Marc Tanguay, a martelé que le PLQ a l'opportunité de reprendre Jean-Talon. De mettre de côté les chicanes stériles que l'on a vues dans les 24 dernières heures. De parler aux gens, d'être là pour les gens d'abord et avant tout. Parler de santé, d'éducation, de services de garde, d'économie, et ça, ça se fera avec Élise .

La nouvelle candidate du PLQ dans la circonscription de Jean-Talon a été présentée par le chef par intérim, Marc Tanguay, et sa marraine de campagne, la députée Marwah Rizqy. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

La principale intéressée se présente ainsi : Je dirais que je ne suis pas nouvelle en politique, mais je suis une nouvelle politicienne . La candidate de 38 ans, mère de deux enfants, a répété plusieurs fois être née dans le comté, y connaître tout le monde, y être impliquée depuis toujours.

Quelques instants plus tard, dans un local de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois était auprès du candidat Olivier Bolduc pour rappeler que celui-ci, arrivé deuxième lors des dernières élections, connaît le comté comme le fond de sa poche .

Olivier Bolduc, candidat pour Québec solidaire dans la circonscription de Jean-Talon Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy-Roussel

Peu importe comment ils tentaient de vanter leurs candidats et d'adopter un discours positif — les mots ont été repris dans les deux camps et plusieurs fois — le PLQ et QS n'ont pas pu éviter de parler de la prise de bec entre la CAQ et le PQ à propos des conversations que Pascal Paradis aurait eues avec ces deux partis avant de choisir de devenir candidat péquiste et de son opposition au projet du 3e lien.

Sur le 3e lien

Sur ce dossier, Mme Avard-Bernier estime que ce sera aux électeurs de choisir le genre de projet qu’ils souhaitent pour la mobilité. Elle dit avoir choisi le PLQ pour la place [accordée aux] enjeux qui concernent l'éducation, la famille, qui sont pour[elle] des enjeux hyper importants.

Élise Avard-Bernier a été présentée officiellement par le Parti libéral du Québec pour représenter la formation politique à l'élection partielle dans Jean-Talon. Photo : Radio-Canada / SYLVAIN ROY ROUSSEL

Pour sa part, Olivier Bolduc a voulu remettre les pendules à l'heure sur ce sujet. Je ne pense pas que la dernière élection était un référendum sur le 3e lien, là. Je pense que la dernière élection, c'était pour mettre en place un gouvernement avec son plan et je ne crois pas que c'était exclusivement sur le 3e lien dans Jean-Talon.

Une chose est sûre, a lancé Gabriel Nadeau-Dubois. La CAQ et François Legault ont floué tout le monde sur le 3e lien. Les opposants comme les partisans au projet.

Les candidats en lice

Élise Avard-Bernier (PLQ) commence donc sa campagne ce vendredi en faisant face à Olivier Bolduc (QS), Pascal Paradis (PQ) et Martine Ouellet, la cheffe de Climat Québec. Le Parti conservateur n’a toujours pas présenté de candidat dans Jean-Talon.

La date de l’élection partielle n’est toujours pas connue.