Samuel Bourque a écopé d'une peine de 9 ans et six mois de prison, vendredi, au palais de justice de Sherbrooke. Il avait été reconnu coupable pour agressions sexuelles sur six victimes.

En tenant compte du temps qu'il a déjà purgé, il lui reste un peu plus de quatre ans à passer derrière les barreaux.

Ouvrir en mode plein écran Samuel Bourque écope de 9 ans et 6 mois de prison pour agressions sexuelles. Photo : Photo fournie par la Régie de police de Memphrémagog

L'une des victimes, Mylène Tondreau, une personnalité connue dans le milieu de la danse, avait demandé de lever l’ordonnance de non-publication à son endroit pour sensibiliser la population au problème de la violence sexuelle conjugale. Samuel Bourque était son ancien conjoint.

Plus de détails à venir...