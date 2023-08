Des centaines de millions de litres d’eaux usées déversées dans le fleuve à Québec

Les fortes pluies de l'été 2023 ont forcé la Ville de Québec à déverser des centaines de millions de litres d'eaux d'égout dans le fleuve Saint-Laurent. Un rejet massif qui préoccupe des experts et défenseurs des plans d'eau.

À Québec, comme dans d'autres villes, les égouts acheminent les eaux usées vers les stations d'épuration, où les liquides souillés subissent un processus de décontamination.

Lorsque le volume d'eau qui entre dans le réseau est trop élevé — lors de périodes de fortes pluies par exemple — les autorités n'ont d'autres choix que de déverser les eaux sales dans l'environnement.

C'est ce qui s'est produit du 9 au 16 juillet selon une demande d'accès à l'information rendue publique par la Ville de Québec. Le service du traitement des eaux de la municipalité a dû rejeter 759 595 m³ d'eaux usées de son système d'égouts dans le fleuve, l'équivalent de 300 piscines de dimension olympique.

Ces chiffres sont fort probablement sous-estimés, car la Ville ne dispose pas de capteurs à tous ses emplacements de surverse.

Lors de la même période, plus d'un milliard de litres d'eaux partiellement décontaminées ont également dû être rejetés dans l'environnement.

Ces eaux partiellement traitées sont mélangées à l'effluent final des stations d'épuration et sont rejetées au diffuseur à environ 50 mètres de profondeur au centre du fleuve Saint-Laurent , précise Jean-Pascal Lavoie, porte-parole de la Ville de Québec.

Ouvrir en mode plein écran La pluie et les orages ont forcé l'annulation de plusieurs spectacles lors du Festival d'été de Québec en juillet 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

L'administration municipale précise que des pluies exceptionnelles les ont contraints à effectuer ces rejets. La Ville de Québec a fracassé son record de précipitations pour le mois de juillet. Durant cette période, la Capitale-Nationale a reçu plus de 267 millimètres de pluie, alors que le record précédent était de 256,4 millimètres en juillet 1992 , contextualise M. Lavoie.

« C'est majeur »

Les autorités municipales auraient difficilement pu éviter ce rejet selon André Bélanger de la fondation Rivières.

Il estime que du 9 au 16 juillet, la Ville a dû rejeter 37 % de l'eau qui s'est retrouvée dans son réseau pour protéger ses installations.

Ouvrir en mode plein écran Les eaux usées se retrouvent dans les eaux du fleuve Saint-Laurent (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Pierre Robin

Mais de telles quantités d'eaux souillées, d'eaux de toilette et d'évier rejetées dans l'environnement : c'est majeur , selon lui.

Ce rejet massif préoccupe également Satinder Kaur Brar, experte en biotechnologie environnementale et en décontamination à l’Université York de Toronto.

Il y aura des effets néfastes sur le fleuve dans les années à venir.

Les eaux souillées contiennent des contaminants chimiques : des pesticides, des produits pharmaceutiques et contaminants comme le plastique.

Ils contiennent également des pathogènes : des coliformes et autres bactéries nocives.



Ces contaminants peuvent être emprisonnés dans le fond du fleuve et se retrouver dans la chaîne alimentaire, être absorbés par les poissons, les micro-organismes, les animaux et les humains.

Ouvrir en mode plein écran Le rejet de polluants dans l'eau peut avoir un impact nocif sur l'environnement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

À long terme, une trop grande présence de polluants peut aussi limiter l'accès au fleuve, et les journées de baignade pour les humains.

André Bélanger nuance toutefois. Avec les pluies du mois de juillet, y'a tellement d'eau qui tombe que y'a une forme de diminution [des contaminants] dans l'eau.

Néanmoins, il croit que la Ville de Québec devrait moderniser ses installations afin d'être mieux préparée pour encaisser ce type de précipitations.

Une opinion que partage Satinder Kaur Brar, qui ajoute que les changements climatiques risquent d'accentuer le nombre d'intempéries et de désastres météorologiques.

Elle invite les municipalités québécoises à se doter de plans d'action et d'installations plus solides.

Modernisation à venir

De son côté, la Ville de Québec indique qu'elle travaille à moderniser ses installations de traitement des eaux.

Présentement, 95 % des eaux qui se rendent dans les usines d'épuration municipales subissent un traitement complet. La Ville aimerait que ce pourcentage grimpe à 99 %.

En 2022, 4 % des eaux déversées dans des cours d'eau du pays n'avaient pas été traitées au préalable.

