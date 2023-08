Des citoyens de Shediac s’opposent à un projet de 600 logements dans leur quartier

Un projet de construction d’un complexe résidentiel de quatre immeubles totalisant 600 logements à Shediac, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, déplaît à de nombreux résidents du quartier en question.

Le conseil municipal propose de modifier le zonage afin d’accommoder cette construction. Le zonage résidentiel, qui est à densité moyenne, deviendra à densité élevée.

Plus de 200 résidents des environs ont signé une pétition contre le projet. Ils craignent notamment une perturbation de leur tranquillité ainsi qu’une circulation automobile accrue qui nuirait à leur sécurité.

Pierre Barrette, un résident, affirme que de tels immeubles n’ont pas leur place dans le quartier et qu’il s’inquiète pour les enfants qui jouent dans les entrées.

Ils sortent sans regarder, ce sont des enfants, et les véhicules passent très vite. La poussière, les roches, c’est l’enfer pour ça , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Pierre Barrette a déménagé d’Ottawa, il y a un an, pour vivre une retraite paisible à Shediac. Il craint que son rêve se transforme en cauchemar si un complexe de 600 logements est construit dans son quartier. Photo : Radio-Canada

Maryse Bourgeois Gallant, une autre résidente, s’inquiète pour les personnes âgées qui font des promenades dans le quartier.

Si on parle de la circulation des personnes qui habiteront dans 600 unités, ce ne sera probablement plus possible , souligne-t-elle.

Infrastructures municipales insuffisantes

La résidente Jacinthe Vezina-Otis remet en question la faisabilité du projet dans ce quartier.

Les infrastructures ne sont pas compatibles actuellement avec la haute densité. On n’a pas de système d’égout. On n'a pas de système d’égouts pluviaux. Comme vous pouvez le voir, la largeur des rues ne permet pas un accroissement du trafic. Il n'y a pas de trottoir, donc la sécurité des citoyens est en jeu , explique Mme Vezina-Otis.

Ouvrir en mode plein écran Jacinthe Vezina-Otis croit que la construction de ces immeubles dans son quartier va créer des défis. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Jacinthe Vezina-Otis craint des coûts astronomiques pour la construction des infrastructures municipales nécessaires.

Ce sont les résidents de Shediac qui risquent d’en payer le prix via une augmentation de taxe.

Un tel complexe dans le quartier apporterait des défis aux services d'urgence, ajoute Maryse Bourgeois Gallant.

Les pompiers ici à Shediac, desservir 600 unités de plus, c’est taxant. Puis, les échelles, l’équipement de nos pompiers n’est pas à la hauteur pour accueillir ça. Même dans les rues qui ne sont pas larges, si deux voitures sont stationnées, une de chaque bord, on s’entend qu’un camion ne peut pas passer , estime Mme Bourgeois Gallant.

Ouvrir en mode plein écran Maryse Bourgeois Gallant estime que les services d'urgences de Shediac ne seront pas en mesure de gérer l'arrivée d'autant de nouveaux résidents. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Les autorités municipales invitent toutes les personnes, qu'elles soient pour ou contre le changement de zonage proposé, à s’exprimer lors d’une réunion publique qui aura lieu lundi soir.

La Municipalité ne souhaite pas faire de commentaire avant cette réunion publique.

D'après un reportage de Babatundé Lawani