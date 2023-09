Les institutions postsecondaires de l'Ontario peinent à répondre à la demande croissante de services en santé mentale en raison de la pénurie de professionnels dans ce domaine.

Pour beaucoup d’étudiants, c’est une crise. Ils ont beaucoup de difficulté à accéder aux ressources , lance Maisey Elsbeth, étudiante à l’Université d’Ottawa.

En tant que commissaire à la revendication du Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa, elle connaît la réalité des étudiants qui ont des besoins de soins en santé mentale. C’est particulièrement difficile en septembre, au moment de la rentrée.

Ouvrir en mode plein écran Maisey Elsbeth est la commissaire à la revendication du Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa. Photo : Syndicat étudiant de l'Université d'Ottawa (SEUO)

J’encourage souvent les étudiants à se pointer à la clinique de l’université avant même que les cours commencent, puisque ça aide d’être déjà dans le système , explique-t-elle.

Si un étudiant voulait obtenir des soins de santé mentale récurrents lors de la rentrée universitaire, l’attente est souvent de deux à trois mois, ajoute Maisey Elsbeth.

Au Centre de santé et de mieux-être de l’Université d’Ottawa, en date du 1er mai 2022, il y a eu 8499 demandes de rendez-vous, et 4096 d’entre elles étaient des demandes pour un soutien en santé mentale.

L'importance d'une police d'assurance pour étudiants

On a beaucoup de ressources et de services pour les étudiants en crise , dit-elle. Mais ce n’est pas vraiment le cas pour les services de santé mentale en continu et à long terme.

Une solution, selon Maisey Elsbeth, c’est d’offrir une bonne couverture d’assurance pour les étudiants. À l’Université d’Ottawa, pour l’année 2023-2024, les étudiants peuvent se faire rembourser 80 % des frais de séances en santé mentale, jusqu’à 1750 $.

Notre programme d’assurances permet aux étudiants de trouver leur propre psychologue ou thérapeute, mais ça met beaucoup de responsabilités sur les épaules des étudiants.

Pour l’année universitaire 2021-2022, le total de demandes d’indemnité d'assurance pour des services en santé mentale s’élevait à plus 1,1 million de dollars, comparativement à environ 738 000 $ l’année précédente.*

Selon la coordonnatrice du Centre d’entraide à l’Université d’Ottawa, Eyala Manga, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les étudiants cherchent un soutien psychologique.

Au centre d’entraide, on parle de tout et de rien, on prend un café et l'on se concentre sur un échange humain.

Il y a beaucoup de personnes qui ressentent un stress scolaire, ainsi que des étudiants internationaux qui n'arrivent pas à se sentir à l’aise et qui tombent en dépression à cause de la solitude , constate-t-elle.

Une demande à la hausse

Selon la professeure en psychologie à l’Université d’Ottawa, Nafissa Ismail, les ressources à la disposition d'étudiants postsecondaires ne répondent pas à la demande croissante, surtout en ce qui a trait à ceux et celles qui commencent l’université.

Ouvrir en mode plein écran Nafissa Ismail est professeure agrégée à l'École de psychologie de la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa. Elle est également titulaire de la Chaire de recherche de l’Université sur le stress et la santé mentale. Photo : Fournie par Nafissa Ismail

Ces étudiants ont particulièrement besoin d’accéder aux services en santé mentale, mais ces services ne sont pas toujours accessibles quand ils en ont besoin indique-t-elle.

La professeure explique aussi que la demande est croissante en partie en raison de la pandémie, qui a exacerbé les troubles de santé mentale non seulement pour les étudiants postsecondaires, mais aussi chez la population en général.

Les étudiants en première année vivent énormément de stress tout d’un coup et ils ont souvent de la difficulté à le gérer.

Mais pourquoi est-ce aussi difficile de répondre à cette demande croissante pour des services en santé mentale?

Il y a un manque de psychologues. On ne forme pas assez de professionnels en santé mentale pour répondre à la demande, et c’est un problème non seulement au Canada, mais partout dans le monde , constate la professeure Ismail.

Comment apporter le soutien nécessaire?

Pour répondre à la demande croissante, il faut former plus de professionnels en santé mentale, comme des psychologues. Il faut également plus d’investissements financiers de la part des universités, selon Nafissa Ismail.

De son côté, le ministère des Collèges et Universités de l’Ontario a investi 32,1 millions de dollars pour des services en santé mentale pour les étudiants postsecondaires pour l’année scolaire 2023-2024.

Un porte-parole du ministère indique aussi que le gouvernement consulte les établissements postsecondaires en Ontario pour savoir ce qu’ils font pour offrir un soutien en santé mentale aux étudiants, et ce dont ils ont besoin pour améliorer l’accès aux soins.

*Il faut noter que l’année universitaire 2020-2021 a eu lieu en virtuel en raison de la pandémie de COVID-19.