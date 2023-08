Traverser la Côte-Nord à pied pour aider les jeunes de la DPJ

Les automobilistes qui empruntent la route 138 dans les prochains jours risquent de croiser un marcheur équipé de son sac à dos. Il s’agit d’Alexandre Vézina, qui marche vers son objectif : parcourir 3 000 kilomètres en 100 jours, pour amasser des fonds pour la maison Stéphane Fallu.

Vendredi matin, à 6 h, Alexandre est parti de Sept-Îles pour parcourir la quarantaine de kilomètres qui le sépare de Gallix avant la fin de la journée.

C’est une grande aventure que j’étais prêt à entreprendre physiquement , affirme-t-il. Mon corps était prêt. Mon cœur aussi, parce que c’est une belle cause que je porte présentement, ça me fait plaisir de conscientiser les gens au destin des jeunes qui sortent des centres jeunesse et des familles d’accueil.

Le jeune homme marche sans répit depuis 58 jours le 25 août pour amasser des fonds pour une cause qui lui tient à cœur : la maison Stéphane Fallu de Chambly.

Publicité

Marcheur aguerri, il a déjà parcouru de grandes distances en Inde, au Népal et sur le chemin de Compostelle. Faire le tour du Québec était dans ses projets depuis longtemps, mais tout ce qu'il lui manquait, c'était la bonne cause à appuyer.

Dès qu'il a entendu parler du projet de maison de l'organisme Portes ouvertes sur l'avenir, il a su que c'était pour lui.

Selon le globe-trotteur, ce sont 650 jeunes chaque année qui vont vivre une expérience d’itinérance entre 18 et 21 ans, soit le tiers des jeunes qui sortent d’un placement avec la DPJ.

Je vais dans des pays où je vois des choses difficiles, mais c'est des pays sous-développés. Ici, on a des outils, un filet social, et une belle population qui veut faire autrement.

Lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans, ceux qui vivent en centre jeunesse ou en famille d’accueil doivent voler de leurs propres ailes, et les ressources pour les appuyer sont rares.

La maison Stéphane Fallu se veut un lieu de transition pour les jeunes hommes, qui peuvent y rester deux ou trois ans pour développer leur indépendance.

S’il n’y a pas ça, ils vont terminer dans des organismes pour itinérants, avec des gens qui sont dans la rue depuis 30 ans. Au lieu d’apprendre l’autonomie, ils vont apprendre la rue , indique Alexandre Vézina.

Ouvrir en mode plein écran Alexandre Vézina a traversé plusieurs pays à la marche, mais c'est la première fois qu'il fait un projet de cette ampleur dans sa province. Photo : Alexandre Vézina

La levée de fonds organisée par M. Vézina vise spécifiquement à développer un deuxième pavillon pour cette clientèle, cette fois réservée aux jeunes femmes.

Présentement, une jeune fille de 18 ans qui se présente en état d’itinérance ou de détresse, on est obligé de la refuser, faute de fonds et de service.

Alexandre Vézina en est à un peu plus de la moitié de son parcours. S’il y a des moments plus difficiles que d’autres, il peut heureusement compter sur les encouragements de la population.

Il mentionne qu’il s’est fait reconnaître par plusieurs Septiliens alors qu’il traversait la ville.

Publicité

Ce matin, des gens me klaxonnent, m’arrêtent dans la rue. Des gens sont sortis de leur commerce pour m’encourager. C’est vraiment un beau mouvement de solidarité, surtout pour la cause.

Cela devrait l’aider pour la suite de son périple, puisqu’il continue tranquillement la route pour faire le tour du lac Saint-Jean.

Il espère que sa contribution inspirera le plus grand nombre de personnes, puisque le besoin de l’organisme ne s’arrête pas là. Pour répondre au grand besoin, il faudrait plus de pavillons comme la maison Stéphane Fallu.