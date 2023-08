Hydro-Québec a déclaré un bénéfice net de 2,69 milliards de dollars pour le premier semestre de 2023, ce qui constitue une baisse de 55 millions de dollars comparativement au sommet record de 2,74 milliards de dollars enregistré à la même période l'an dernier.

Lors d'une conférence de presse, le vice-président directeur et chef de la direction financière d'Hydro-Québec, Jean-Hugues Lafleur, a noté que le bénéfice net trimestriel est en baisse en raison notamment de la diminution du volume vendu à l'extérieur du Québec .

Au cours de la présentation de ses résultats financiers, vendredi, la société d'État a indiqué que la mise en œuvre de la stratégie de gestion des risques a permis à l'entreprise de tirer profit des prix à terme élevés en vigueur en 2022, ce qui a entraîné une augmentation notable des produits des ventes hors Québec en 2023 .

Toutefois, Hydro-Québec a souligné que cet accroissement a été contrebalancé par trois principaux facteurs : une diminution des ventes d'électricité au Québec en raison d'un hiver doux, une majoration des charges d'exploitation et une hausse de la charge d'amortissement .

Publicité

Baisse du volume des exportations

Dans un communiqué, Hydro-Québec a souligné que le deuxième trimestre de l'année a été marqué par des conditions météorologiques défavorables sur ses marchés d'exportation et que même si sa stratégie de gestions de risques a continué d'atténuer les impacts de la chute des prix , le bénéfice net trimestriel est en baisse, en raison notamment de la baisse du volume vendu à l'extérieur de la province.

Hydro-Québec prévoit que le recul des prix observé depuis le début de 2023 continuera d'influencer les résultats.

Le prix moyen que la société d'État a obtenu à l'exportation (y compris l'effet des couvertures) est de 10,9 ¢/kilowattheure (kWh) alors que le prix courant était de 5,2 ¢/kWh durant cette période.

Le volume des ventes d'exportation s'est établi à 14,9 térawatts-heures (TWh), en baisse de 2,2 TWh par rapport au premier semestre de 2022.

Les ventes d'électricité sur les marchés hors Québec ont représenté 1626 millions de dollars, en hausse de 390 millions de dollars comparativement aux 1236 millions de dollars déclarés à la même période l'an dernier.

Publicité

Baisse de la consommation au Québec

Au Québec, les ventes d'électricité ont rapporté 7,086 milliards de dollars, soit 114 millions de dollars de moins que les 7,2 milliards de dollars enregistrés en 2022, en raison principalement des températures qui ont entraîné une diminution de 335 millions de dollars.

Hydro-Québec a souligné que les températures hivernales ont été plus douces en 2023, supérieures de 9 degrés Celsius à celles de janvier 2022, ce qui expliquerait la baisse de la consommation.

Hydro-Québec a fait état de charges d'exploitation qui ont augmenté de 121 millions de dollars en 2023, qui résulteraient entre autres de la croissance des activités de l'entreprise visant à améliorer la qualité et la fiabilité du service, notamment par l'accroissement des travaux d'entretien et de maintenance et la hausse des dépenses au chapitre des services numériques .

Également, la société d'État a consacré 2,028 milliards de dollars à ses investissements en immobilisations pendant la première moitié de l'année en cours, un montant similaire aux 2,005 milliards de dollars investis un an plus tôt.