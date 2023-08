Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada et plusieurs de ses collègues ailleurs dans le monde exhortent les plus grandes entreprises de réseaux sociaux à contrer l'extraction massive de données personnelles de leurs sites Internet.

Dans une déclaration commune, le commissaire Philippe Dufresne et ses homologues d'Australie, du Royaume-Uni, de la Chine et d’une poignée d'autres pays affirment que cette pratique d’extraction massive de données présente un risque sérieux pour la vie privée des internautes.

Des renseignements personnels ont déjà été utilisés pour des cyberattaques ciblées, de l'usurpation d'identité, la création de bases de données de reconnaissance faciale, la collecte non autorisée de renseignements par la police, le marketing direct non sollicité et les pourriels.

Une enquête menée en 2021 par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et trois organismes de surveillance provinciaux – Québec, Alberta et Colombie-Britannique – a révélé que la récupération par Clearview AI de milliards d'images de personnes sur Internet représentait une surveillance de masse de la population canadienne.

Le document est une initiative du Groupe de travail sur la coopération internationale en matière d'application de la loi, créé par l'Assemblée mondiale pour la protection de la vie privée. Il a été communiqué aux sociétés mères de YouTube, TikTok, Instagram, Threads, Facebook, LinkedIn, Weibo et X (anciennement Twitter).

Des mesures à prendre

Le groupe de travail présente plusieurs mesures que les entreprises de réseaux sociaux et autres sites Internet qui hébergent des informations personnelles accessibles au public peuvent prendre pour réduire les risques.

On leur suggère par exemple d'affecter une équipe à la surveillance des activités d'extraction, ou de prendre des mesures pour débusquer les robots et bloquer les adresses IP lorsqu'une activité d'extraction de données est détectée.