Travaux de réfection du pont Dubuc : une facture plus élevée que prévue

Les travaux de réfection du pont Dubuc à Chicoutimi, qui ont débuté en 2015, auront finalement coûté plus cher que prévu. D’abord évaluée à 45 millions de dollars, la facture a finalement grimpée à 57 millions cette année.

C’est ce qu’a indiqué la porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) en entrevue à l’émission C’est jamais pareil vendredi.

Parmi les raisons de cette augmentation, le MTMD évoque notamment l’arrêt forcé de la pandémie pendant deux mois, l’annulation du contrat avec l’entreprise Cegerco ainsi que la grève des ingénieurs du Québec, qui a eu lieu à l’été de 2022.

Trois saisons de plus

Des éléments qui ont fait en sorte que le Plan d’action pour la réfection du pont Dubuc et le réaménagement de ses approches, qui devait s'échelonner jusqu’en 2020, aura duré trois saisons de plus.

Dès qu'on repousse de quelques semaines, ça chamboule vraiment l'échéancier. Puis, c'est des travaux qui doivent être faits à sec, avec des conditions météo optimales.

Le ministère a tout de même fait des tours de force en planification pour être en mesure de compléter le plus de travaux possibles lors de cette année-là, mais vous comprendrez que ça a tout de même eu des impacts financiers. Par la suite, en 2021, il y a eu l'annulation du contrat de Cegerco, ce qui a porté le ministère à retourner en appel d'offres, et par la suite, en 2022, on a eu une grève des ingénieurs , a indiqué la porte-parole du MTMD , Nathalie Girard au micro de C’est jamais pareil.

Nathalie Girard a ajouté qu’il ne s’agit pas d’un bilan financier final.

On espère [que la facture] n’augmentera pas davantage , a-t-elle fait valoir.

Près de dix ans de travaux

Parmi les travaux réalisés jusqu’à maintenant, une nouvelle bretelle d’accès ainsi qu’une voie d’accélération ont été mises en place à partir des rues Montcalm et Jacques-Cartier. La bretelle d’entrée du boulevard Saguenay a aussi été démolie.

Des dalles, des joints et des membranes ont été réparées, des travaux d’asphaltage ont été réalisés, un panneau de supersignalisation a été ajoutée du côté sud et la glissière centrale a été reconstruite.

En juin, une dernière ronde d’asphaltage a été réalisée.

Le pont Dubuc a été achevé de construire en 1972.