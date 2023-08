L’industrie des autobus électriques redémarre après des années difficiles

Alors que la pandémie de COVID-19 a durement affecté de nombreuses entreprises, la situation s’améliore pour le fabricant d'autobus New Flyer, l'une des plus grandes entreprises de Winnipeg.

À l’immense usine de Transcona, les employés sont de retour sur la chaîne de montage pour remplir les commandes pour des véhicules à la pointe de la technologie.

Les 300 travailleurs qui avaient été licenciés au plus fort de la pandémie ont tous été réembauchés. L’entreprise cherche maintenant à pourvoir 87 postes supplémentaires.

La tension ici, on aurait pu la couper avec un couteau il y a à peine six mois , raconte Michael Deley, président de la branche locale d’Unifor, le syndicat qui représente les employés de New Flyer. Mais maintenant, les choses s'améliorent. Les gens peuvent payer leurs factures et subvenir aux besoins de leur famille.

Publicité

New Flyer est une filiale du Groupe NFI, une multinationale dont le siège social est à Winnipeg. Son usine de Transcona travaille sur des commandes personnalisées d'autobus et de tramways destinés à circuler dans des dizaines de villes d'Amérique du Nord.

D’après l'entreprise, la demande pour de nouveaux autobus avait chuté alors que la pandémie poussait les gens à réduire leurs déplacements.

Nous pensions tous que la COVID durerait deux semaines, puis deux mois, puis deux ans , relate Paul Soubry, le président et directeur général du Groupe NFI. Puis aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer la dynamique mondiale autour de la chaîne d'approvisionnement.

À l'époque, l’usine fonctionnait à effectif réduit et le travail se déroulait par intermittence, car il était difficile d’obtenir les pièces.

Ouvrir en mode plein écran New Flyer explique que la production avait été ralentie par des problèmes d’approvisionnement, mais que l’usine fonctionne désormais à plein régime. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Nous avions l’impression d’avoir touché le fond, mais nous remontons la pente , affirme Paul Soubry.

New Flyer a reçu des commandes pour environ 10 000 nouveaux véhicules, ce qui représente des ventes d’environ 9 milliards de dollars canadiens, indique M. Soubry.

Selon le PDG du Groupe NFI , les investisseurs prennent bonne note de cette remontée. Il explique qu’un accord de refinancement complet sera atteint cette semaine, ce qui permettra à NFI d'augmenter davantage sa production.

Des technologies recherchées

Paul Soubry attribue le nouveau succès de New Flyer à l’engouement pour la technologie des véhicules zéro émission (ZEV), alors que les villes du monde entier cherchent à ajouter des autobus fonctionnant sur batterie à leurs flottes de transports en commun.

Ce ne sont plus les autobus de l’époque, faits d’un tas d'acier qui roulait sur la route avec de la fumée qui sortait de l'arrière , illustre-t-il.

Il estime que le transport public pavera la voie à une augmentation des véhicules plus propres partout dans le monde, alors que des pays comme le Canada, les États-Unis et la Grande-Bretagne investissent dans cette transition.

Le fait que les autobus soient désormais zéro émission [...] nous bénéficions de tous les avantages de l'impact environnemental, avec l'énorme flexibilité d'une infrastructure qui dispose déjà de dépôts, de chauffeurs et de maintenance.

Ouvrir en mode plein écran New Flyer a réembauché les 300 travailleurs qu'elle avait licenciés au plus fort de la pandémie et recherche désormais 87 nouveaux employés. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Des bâtons dans les roues

Paul Soubry admet toutefois qu'il reste des obstacles à surmonter dans le secteur des véhicules électriques, en particulier pour les entreprises privées non financées par le gouvernement.

Publicité

Le Groupe NFI construit également des autocars à travers sa filiale MCI. D’après M. Soubry, cette dernière se concentre toujours fermement sur les moteurs diesel.

Les autocars s’apparentent beaucoup à l'industrie du camionnage , selon lui. On ne peut pas parcourir 600 kilomètres avec un autocar, puis rester sur place pendant huit ou neuf heures pour recharger le véhicule. La dynamique de recharge va donc avoir un impact sur le taux d'adoption.

D’après le directeur du développement de produits de New Flyer, Thomas Small, les agences de transport en commun sont confrontées à des obstacles similaires lorsqu’elles font la transition vers l’énergie électrique.

[Les agences de transport en commun] veulent que les nouveaux véhicules zéro émission fonctionnent de la même manière que leurs véhicules actuels , explique-t-il. Les systèmes de transport en commun sont [ainsi] organisés avec des temps de recharge rapides.

Il précise que le fait de remplacer ces systèmes ne se limite pas à échanger les véhicules à diesel pour les nouveaux autobus.

Selon New Flyer, Winnipeg tâte le terrain avec des véhicules à zéro émission. L’an dernier, Winnipeg Transit a commandé 16 autobus électriques, avec une option d’achat pour 150 autres véhicules dans les prochaines années.

Avec les informations d'Emily Brass