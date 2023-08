Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) La Passerelle est présent cette année pour la première fois au Festival de la poutine de Drummondville. Par sa présence, l’organisme espère sensibiliser le plus de gens possible aux violences sexuelles.

Ce sont les organisateurs du festival qui ont sollicité la présence de l’organisme. L’intervenante au CALACS La Passerelle, Florence Vigneux, se réjouit de l’initiative du festival.

Des événements malheureux dans d’autres festivals du Québec ont poussé l’organisation à prendre les choses en main.

Plus qu’on fait de la sensibilisation, plus que les gens savent c’est quoi les agressions sexuelles et peuvent devenir des témoins actifs , raconte-t-elle.

Le CALACS compte un kiosque sur le site. Des intervenantes s’y trouvent pour donner de l’information sur les agressions sexuelles et discuter avec les festivaliers. On retrouve aussi une zone de repos sur place.

L’organisme a également produit de la documentation pour le personnel et les bénévoles du festival. Un protocole est en place pour intervenir auprès des personnes en détresse.

Ouvrir les yeux

Les festivaliers sont invités à faire partie de la solution. Mme Vigneux les invite à se fier à leur instinct s’ils aperçoivent des individus intoxiqués ou désorientés.

Si tu vois que la personne est pas mal amochée et qu’elle a fait le party, et bien peut-être juste t’assurer qu’elle est bien entourée de la bonne gang, de ses amis , explique-t-elle. Au pire, ce qui peut arriver, il n’y a rien. Au moins, on va avoir fait un premier pas.

Si un visiteur ne se sent pas à l’aise pour intervenir, elle rappelle que les agents de sécurité du festival, eux, sont là pour le faire.

La collaboration entre le Festival de la poutine et le CALACS est pour de bon. Les deux organisations se sont entendues pour travailler ensemble sur le long terme.

D'après les informations de Pascale Langlois et une entrevue réalisée au Téléjournal Mauricie—Centre-du-Québec