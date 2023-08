Le Souper communautaire attire 1300 personnes à Val-d’Or

Le 5e souper communautaire de Val-d’Or s’est soldé par un grand succès, jeudi.

L’événement est organisé par la Ville de Val-d’Or, la Sûreté du Québec et La Piaule, dans le but de favoriser les rapprochements entre les Valdoriens de tous âges et de différentes cultures. Ils ont été appuyés par une centaine de bénévoles, une vingtaine d’organismes et une trentaine d’entreprises.

Les organisateurs estiment que 1300 personnes se sont présentés à la patinoire Bleu-Blanc-Bouge pour recevoir un repas gratuitement, surpassant les 1200 participants de 2022.

On est fiers de la participation des gens qui viennent manger, mais tout autant de la grande mobilisation qui est créée pour organiser le souper. La Ville est en soutien, mais notre objectif est de générer le maximum de liens entre les organisations et de la participation citoyenne. À titre d’exemple, l’Association des Camerounais de Val-d’Or a fait une cuisine collective [mercredi] avec des membres du Service d’entraide familial, au Domaine des Pionniers. Avec un événement comme celui-là, on génère des contacts humains et on tricote du social , se réjouit Paul-Antoine Martel, conseiller en relations avec le milieu de Val-d’Or et coordonnateur du souper.

Ouvrir en mode plein écran D'autres activités pourraient être organisées durant la soirée lors des prochains soupers communautaires. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le souper communautaire s’inscrit dans le plan concerté en itinérance, avec notamment l’objectif de ramener la population vers le centre-ville.

On veut permettre aux gens de se croiser, de se côtoyer, ajoute Paul-Antoine Martel. On a l’équipe du projet TAPAJ de la Piaule qui est ici pour donner un coup de main en desservant les tables. Ce sont des utilisateurs des services de La Piaule, mais ils font partie de la gang. C’est ça l’esprit. On voit des aînés, des familles, des jeunes. C’est ça la beauté de cette soirée.

Après cinq ans, le souper communautaire semble désormais s’inscrire comme un incontournable dans le paysage valdorien.