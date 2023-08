Quel rôle peuvent jouer les clowns dans notre société? Des reportages tirés de nos archives brossent le portrait de clowns qui ont choisi de s’investir sur le plan social, politique et humanitaire.

À l’émission L’Observateur du 13 avril 1980, la journaliste France Nadeau s’intéresse au regain de popularité des clowns au Québec.

Elle s’entretient avec quatre clowns qui ont pris la scène afin d’offrir des spectacles pour un public adulte, et non pas pour les familles et les enfants.

11:34 La journaliste France Nadeau s'entretient avec des clowns dont l'art a une portée sociale et politique.

Les gens ont besoin de rire, constate Sonia Côté, qui incarne la clown Chatouille. Ils cherchent la fantaisie dans leur vie et les clowns sont là pour détendre une tension qui peut être plus ou moins grande selon l’état de la société.

On vit avec le même stress qui nous entoure et cela transparaît dans notre jeu, illustre Rodrigue « Chocolat » Tremblay qui insiste sur le rôle du clown d’exposer des vérités sociales.

Le clown amuse, renchérit le comédien Marc Favreau, mais s'il est inquiet sur le monde dans lequel il vit, ce n'est pas long qu'il éprouve le besoin d'aller plus loin.

Il peut ainsi se servir du langage ou en créer un pour dénoncer les absurdités qu’il observe ou encore donner une dimension poétique à son discours pour le décoller du réel, explique celui qui incarne Sol le clochard.

Les gens croient qu'un clown c'est n'importe quoi. Je regrette, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un métier très difficile!

La grande qualité du clown est de jouer sur l’interdit, croit Reynald Bouchard.

Poète en action, le clown y va avec son sourire, son humour, sans pourtant être revendicateur. Il ne sait pas qu'il dénonce , conclut Marc Favreau, il évoque .

Le clown thérapeutique

3:47 Reportage du journaliste Jean-Sébastien Cloutier sur le travail des clowns thérapeutiques de l'organisme Dr Clown.

Au Téléjournal/Montréal du 5 avril 2005, l’animatrice Pascale Nadeau nous présente une autre facette de l’art clownesque rendue célèbre par le Dr Patch Adams : la thérapie par le rire.

Le clown et médecin américain est alors à Montréal pour offrir des conférences aux étudiants en médecine de l’Université de Montréal ainsi qu’au grand public.

Le journaliste Jean-Sébastien Cloutier profite de ce passage pour nous faire connaître l'organisme Dr Clown qui s’inspire de son approche et l’applique dans des hôpitaux et CHSLD montréalais.

Ne les prenez surtout pas au sérieux! , déclare le journaliste sur les clowns Dr L'Air de rien (Olivier-Hugues Tremblay) et Dr Fifi Se-pense-bien (Mélissa Holland) qu’il accompagne dans une visite de patients de l’Hôpital Sainte-Justine empreinte de fantaisie.

Ils mettent un peu de couleur dans la vie quand tu es tout seul à l’hôpital et que tu n’as rien à faire , exprime une jeune patiente. Ils apportent une touche de rire que tu ne peux pas vraiment trouver ici.

Durant quelques minutes, les jeunes patients pourront oublier la maladie et se laisser distraire par ces clowns qui tentent d’exercer la médecine avec toute la maladresse qui fait leur signature.

Parce qu'on a un nez rouge, on peut entrer pratiquement dans toutes les chambres. Tout le monde accepte les clowns , nous apprend Olivier-Hugues Tremblay sur le pouvoir universel des clowns.

Le clown humanitaire

4:32 Reportage de la journaliste Maude Montembeault sur la mission du clown humanitaire Guillaume Vermette (Yahoo) dans un camp de réfugiés syriens.

Le pouvoir du nez rouge, j'y crois beaucoup , témoigne à son tour Guillaume Vermette au Téléjournal du 14 janvier 2014.

Le jeune homme s'est joint à l'organisme Clowns sans frontières avec le rêve de pouvoir se rendre dans un camp de réfugiés avec son personnage Yahoo.

Il raconte à la journaliste Maude Montembeault l’expérience qu’il a vécue avec des enfants syriens dans un camp de réfugiés en Jordanie.

Les clowns amènent joie et humanité tout en contraste avec la violence et la guerre qui se passe là-bas, illustre-t-il.

La formation en psychologie de Guillaume Vermette l’aide d’ailleurs à exercer la fonction de clown dans ce contexte. L’approche est différente, les blessures sont parfois profondes et le clown doit ainsi sentir et comprendre l’état émotionnel des enfants afin d’adapter sa prestation.

On n'est pas en train de sauver le monde ou de pouvoir régler des problèmes de famine, mais on est capable d'aider des gens à regagner l’espoir puis se rappeler comment s'amuser, rire et aimer , conclut Guillaume Vermette sur le rôle des clowns humanitaires.